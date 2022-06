Data o pacientovi záchranka pošle do nemocnice elektronicky, ušetří čas

Do ostrého provozu uvedla Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje systém elektronických avíz pacientů. Po nemocnici v Karlových Varech, kde avíza fungují už několik let, záchranáři do systému na začátku června zapojili i nemocnice v Sokolově a Chebu.