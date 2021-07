Neměl jsem srovnané, jak pomůžu. Přišlo to samo, říká zachránce vodáků

„Kdo zachrání jeden život, zachrání celý svět!“ Těmito slovy začala starostka Sokolova Renata Oulehlová slavnostní ceremoniál, při kterém Jan Mach a Radovan Pták převzali medaile Za zásluhy o bezpečnost, které uděluje sokolovská radnice. Pokud by to byla pravda, zachránili oba muži světů hned pět.

Právě tolik lidí totiž díky nim může 10. červenec slavit jako své druhé narozeniny. Jan Mach a Radovan Pták se totiž na pár okamžiků stali dobrými duchy nebezpečného jezu Černý mlýn.

„Přiběhl nějaký pán s tím, že se na jezu někdo topí. Neměl jsem v hlavě srovnané, jak pomůžu. Přišlo to samo od sebe,“ líčí dramatické okamžiky Jan Mach.



S kamarádem doplul na lodi k Černému mlýnu, kde si dali v restauraci pauzu. Zrovna při ní ale došlo k nehodě, kdy se na jezu převrhla loď se čtyřmi lidmi.

Pomáhat s rozvahou

„Od vodáků jsem si půjčil vestu a provaz, který jsem si uvázal kolem těla. Nebýt toho provazu, nevím, jak by to celé dopadlo. Kluci na břehu mě drželi a já doplaval doprostřed řeky, kde už na betonovém pásu stál kamarád. Odtamtud jsme tonoucím házeli záchranný kruh,“ pokračoval Jan Mach, který pracuje jako kriminalistický technik. Měrou vrchovatou tak naplnil policejní heslo Pomáhat a chránit.

Pod jez mezitím na kánoi doplul další vodák, který se snažil z lodi také tonoucí zachránit. „Bohužel tam byl takový zmatek, že se všichni chytili jedné strany lodě a vodáka převrhli,“ řekl Mach.

Do záchrany v ten okamžik už pěti lidí v ohrožení života se zapojili i další svědci, kteří je začali vytahovat z vody.



„To byla obrovská pomoc. Sami bychom je na pásu asi neudrželi,“ děkuje pomocníkům jeden ze zachránců.

„Jsem hrdý na to, že jsme v danou chvíli zareagovali správně. Ale doufám, že už nebudeme muset nikdy zachraňovat. Samozřejmě, že když to bude nutné, pomůžeme,“ doplňuje kamaráda Honzu druhý z oceněných Radovan Pták. Ten v praxi zúročil to, co se naučil během vodáckého kurzu České zemědělské univerzity v Rakousku. „Jeho součástí byla i záchrana lidí z jezu,“ vysvětluje.

I zachraňovat se podle něj má s rozmyslem. „Kdybychom neměli lano a další pomůcky, ohrozili bychom i sami sebe, možná bychom se i utopili,“ uzavírá vzpomínky na dramatické okamžiky Radovan Pták.

Oba zachránce zatím ocenilo město Sokolov, další slova díků se dají očekávat. To nejdůležitější díky, totiž to od zachráněných, zatím ale oba muži neslyšeli. „Prý na nás shánějí kontakt. Ale i kdybychom se už nikdy nesetkali, tak budu rád, že jsou v pořádku,“ dodává Jan Mach.

