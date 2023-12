Cheb stále bojuje proti zábavní pyrotechnice prodávané a odpalované u hranic

9:40

Město Cheb se snaží změnit podmínky prodeje a využívání zábavní pyrotechniky u hranic s Německem. Už několik let se totiž potýká s tím, že lidé z Německa, kde je prodej pyrotechniky zakázaný, jezdí do Chebu nakupovat rachejtle a rovnou je v okolních lesích odpalují. To vadí zejména místním obyvatelům, ale i lesníkům a zemědělcům.