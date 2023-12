Skřítek Nahřbetskoč z chaloupky pod stromem je maskotem ašského adventu

„Letos vůbec poprvé se budou vánoční trhy konat na Poštovním náměstí s doprovodným programem každý prosincový víkend a také o svátcích, tedy 25. a 26. prosince,“ informoval ředitel KC LaRitma Petr Všetečka.

Hlavní pódium vyroste vedle historické hasičské zbrojnice, nedaleká kašna se promění v dřevěný bar.

Kromě Báry Basikové se v Aši objeví například Adam Mišík, Kamil Střihavka, Děda Mládek Ilegal Band a řada dalších známých tváří. Organizátoři ale dají šanci zazářit také místním umělcům a dětem ze škol a školek. Vánoční trhy LaRitma připravuje s Tomášem Rudolfem, který během roku organizuje farmářské trhy.

Betlém i atrakce pro děti

Rozpočet akce je 1,5 milionu, k tomu je třeba připočíst milion korun na pořízení nových stánků, pódia a dalších nezbytností. „Ke stávajícím stánkům přibude osm nových. Jsou robustnější a pro prodejce pohodlnější. Na náměstí jich rozmístíme třiadvacet,“ řekl Rudolf. Prodejci se budou v průběhu adventu ve stáncích střídat, aby byl sortiment co nejpestřejší.

Nebude chybět ani charitativní stánek a v něm se představí například Ašákova vnoučata, Hospic sv. Jiří, Klubík štěstí nebo místní dětský domov. Na trzích budou k vidění různá dobová řemesla. „Mysleli jsme i na děti. Městský dům dětí a mládeže Sluníčko připraví v muzeu a na Poštovním náměstí dílničky. Budou se zdobit perníčky a vyrábět ozdoby,“ uvedl Všetečka.

Na náměstí bude betlém s živými zvířaty, dětské atrakce a fotokoutek se skřítkem Nahřbetskočem, který bydlí v chaloupce pod vánočním stromem. „Skřítek je maskotem a ústředním motivem slavností. Autorkou postavičky z ašských pověstí je místní ilustrátorka Soňa Pešková, známá jako Speski, která kromě podoby skřítka vytvořila kompletní vizuál,“ dodal Všetečka.

A protože náměstím budou chodit cirkusoví umělci na chůdách, buď jako andělé, nebo vánoční pošťáci, podle Všetečky možná z vysokých postav občas Nahřbetskoč zamíří k zemi a někomu přistane na zádech. Stejně jako to dělá v pověstech. Ašští doufají, že slavnosti přilákají do města návštěvníky ze širokého okolí i ze zahraničí.

„Spousta místních jezdí na trhy do Německa a do Chebu. Tak jsme si řekli, že bychom mohli zkusit něco podobného zorganizovat i tady. Věřím, že tohle bude akce, na níž by Němci i lidé z okolí mohli přijet. Propagujeme akci doma i za hranicemi, zvali jsme německé starosty a už máme informace, že se sem lidé z Německa chystají,“ doplnil starosta Vítězslav Kokoř.