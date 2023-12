Dříve se jen míjeli, teď k sobě mají lidé v Radošově díky adventní hře blíže

Pro Tomáše Štěrbu je to přitom návrat ke kořenům, protože z Radošova pochází a vyrůstal zde. S posilováním komunity mají Štěrbovi zkušenosti už ze svého předchozího života v Praze, kde adventní hru v uplynulých dvou letech také pořádali. Základní myšlenku se rozhodli přenést také do prostředí svého nového domova a rozvinout ji. S pomocí obce a lidí, kteří se pro věc nadchli, dali dohromady všechny zúčastněné rodiny.

Se svými dětmi nakreslili mapu Kyselky a Radošova, vyznačili jednotlivá stanoviště a prvního prosince mapy rozdali účastníkům v radošovském kostele, kde se všichni sešli, aby hru společně zahájili. Rodina v roli hostitele na svém domě v den, který na ni připadá, rozsvítí odpovídající číslo. Původně šlo o to rozsvítit tato čísla v oknech, postupně každý den jedno a nechat je svítit až do Štědrého dne.

„Byl to takový adventní kalendář, spíše pro děti, aby jim uteklo čekání. A samozřejmě se setkat a najít nová přátelství,“ vysvětlila Michaela Štěrbová. Postupně se to rozšířilo, na stanovištích se začaly objevovat drobné dárky, hravé úkoly, dílničky pro děti a také pohoštění. Mimo domácností a zmíněného kostela se účastníci setkali například v kině, kde se konalo 9. okénko a kam přišel i Mikuláš s čertem.

Příležitostí k seznámení moc není

Zapojila se i škola a školka, kde děti lily olovo, krájely jablíčka a připomínaly si i další tradice. Do Radošova podobně jako Štěrbovi přišla v posledních letech řada mladých rodin s dětmi a Tomáš s Michaelou chtěli adventní hrou přispět k tomu, aby k sobě lidé měli blíže. Výsledek předčil očekávání. Vytvořila se velká komunita lidí, kteří se potkávají a najednou se normálně zdraví, vědí, kde bydlí, kdo jsou, jak vypadají jejich děti.

„Jsou vstřícní, otevřou svoje domy a pohostí úplně cizí lidi, protože se s nimi upřímně chtějí potkat a seznámit. Někteří chodí poctivě každý den, jiní pouze občas, ovšem ve výsledku jde o mix lidí, kteří se předtím často vůbec neznali, nebo se prostě jen míjeli,“ poznamenal Tomáš Štěrba. Nově příchozí do Radošova se shodují, že příležitostí s někým se v místě seznámit moc není, když člověk venku třeba ani nikoho nepotká.

Na tom, že akce komunitu hodně posílí, se shodli i účastníci 17. setkání, které připadlo na třetí adventní neděli. Jeho hostitelka Jana Ivanovová s manželem žijí v Radošově už 15 let a na adventní hře oceňují, že mohou poznat spoustu nových lidí. S některými se přitom viděli úplně poprvé. „Akce se mi moc líbí a pro komunitu je to určitě dobré. Zapojili jsme se, zaujala nás možnost pohostit sousedy,“ svěřila se.

Inspirace i pro ostatní obce

Trenér fotbalistů SK Kyselka Tomáš Doležal, který sám k účasti ve hře přivedl tři rodiny, věří, že se z adventní hry stane každoroční předvánoční tradice, a navrhuje zopakovat akci i v létě. „Určitě to podporuje sbližování lidí v obci, je to ale hodně i o těch lidech samotných, jestli o něco takového vůbec stojí. To zdravé jádro tady ale evidentně je,“ myslí si. S nápadem na letní opakování se k němu přidala i Radka Šindarová, a nebyla jediná.

Petr Merha, který v Radošově s rodinou žije dva roky, je z adventní hry také nadšený. „Je hodně příjemné se takto potkávat a vytváří to úžasnou příležitost najít si v blízkém okolí nové přátele. Mám navíc pocit, že tato přátelství opravdu přetrvají. Jak to tak bývá, jako sousedé se tady v běžném životě spíše míjíme a nic o sobě vlastně nevíme. To se teď mění, minimálně v případě nás rodin, co se do hry zapojily,“ zdůraznil Petr Merha.

Zpráva o radošovské vzájemnosti se jako lavina šíří i za hranice obce a už se ozývají hlasy z okolí, že se příští rok také v dalších obcích nechají inspirovat. „Má to opravdu velký přesah,“ potěšilo Michaelu Štěrbovou. Hostitelem 19. setkání byla rodina starosty Kyselky Aleše Labíka. Také se rozhodl zapojit a při hodnocení akce nešetří uznáním. „Mám z toho radost, protože to funguje bez našeho přičinění,“ konstatoval starosta.

Na Štědrý den u stromku

„Lidé se na roli hostitele vždy poctivě připravují a je to vidět. Každý to pojímá po svém, ale společným cílem je hlavně udělat radost dětem a setkávat se v předvánočním období,“ ocenil přístup Aleš Labík. Na archu s mapou účastníky čekala i andělská křídla, která měli vystřihnout a napsat na ně svá tajná přání. Tato křídla potom lidé umístili na provázku v útrobách radošovského mostu, kde budou viset po celou dobu trvání adventní hry.

Akce vyvrcholí na Štědrý den, kdy se účastníci s dětmi sejdou v parku a zavěsí na tam připravený vánoční stromek ozdoby, které si v rámci adventní hry společně vyrobili.