Krytý bazén v Aši už dosluhuje, bez rekonstrukce je provoz neudržitelný

Rovněž vzduchotechnika, která je důležitá pro cirkulaci vzduchu ve vlhkém prostředí, pracuje pouze nad hlavním prostorem bazénu. Udržet zařízení v chodu je rok od roku těžší.

„Snažíme se s vypětím všech sil. Často musíme improvizovat, aby to všechno šlapalo. Ale už je třeba s tím něco udělat,“ řekl údržbář Pavel Brožovský.

Kdysi se podílel na budování ašského bazénu a nějaký čas předtím, než šel do důchodu, tu dokonce pracoval jako správce. Jako velký problém vidí rovněž praskání kachlíků, kterými je betonová vana bazénu obložená. Ostré úlomky pak plavce bolestivě zraňují. „Téměř všechny technologie jsou původní,“ řekl současný správce plaveckého bazénu Štěpán Sauer.

Projekt je už připravený

Dodal, že konstrukce, interiéry, vybavení, to vše je z doby, kdy bazén zahájil provoz. Úprav se dočkaly jen některé části šaten, sprch a sociálního zázemí. Bazén spravovaný městskou společností Ašské lesy si přesto na návštěvnost nemůže stěžovat. Za poslední rok ho navštívilo na padesát tisíc lidí. Bazén slouží i školám v okolí pro výuku plavání.

Technický stav sportoviště je ale takový, že si nikdo netroufá odhadnout, jak dlouho se jej podaří udržet v chodu. Vlastní technologie, provoz i budova potřebují po desítkách let razantní investici.

„Máme připravený projekt na kompletní rekonstrukci. Ten řeší opravu tak zásadních věcí,“ konstatoval Jiří Červenka, jednatel Ašských lesů.

Cena vychází na 129 milionů

Součásti rekonstrukce mají být nosné konstrukce, bazénová vana, izolace či propojení s malými venkovními bazénky. Pamatuje ale i na nabídku nových služeb. Měly by zde být sauny, nová parní lázeň, občerstvení a mnoho dalšího. Počítá se s výměnou technologií na úpravu a ohřev vody i s fotovoltaikou a vzduchotechnikou.

„Zlepšit by se měla rovněž možnost parkování, bazén nabídne bezbariérový přístup,“ podotkl Červenka. S projektem se už seznámilo vedení města. „Radní vzali na vědomí informaci, že projekt pro rekonstrukci bazénu je připravený. A to včetně stavebního povolení. Cena je podle dokumentace kolem 129 milionů korun,“ informoval mluvčí města Milan Vrbata.

Hledá se dotační titul

Město z rozpočtu tolik peněz uvolnit nemůže. Jenže bez oprav hrozí, že provoz plaveckého bazénu nebude udržitelný. Město spoléhá na dotace.

„Vzhledem k tomu, že jde o vysokou částku, pátrá oddělení regionálního rozvoje radnice po vhodném dotačním titulu, který by umožnil rekonstrukci bazénu s výrazným přispěním státních prostředků,“ potvrdil Vrbata.

Do té doby by chtěli v Aši krytý plavecký bazén bazén udržet. Aktuálně je třeba ale vyměnit například poškozené parní generátory. „Rada města doporučila zastupitelstvu zařadit do našeho rozpočtu částku půl milionu korun na nákup nového zařízení,“ dodal Vrbata.