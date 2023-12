Miniaturpark se rozšíří o Prašnou bránu, pak přijde na řadu Pražský hrad

„Model Prašné brány je velmi náročný především na detaily. Byla to svým způsobem výzva, muselo se vyřezat množství soch, erbů a plastických ozdob. Už se na něm pracuje asi tři měsíce,“ řekl spolumajitel parku Tomáš Slifka.

S partou modelářů ve věznici má ty nejlepší zkušenosti. „Jsou opravdu šikovní. Pro výrobu dostanou podrobné plány památky, pokud jsou k dispozici, rozměry a také několik tisíc fotek celku i detailů,“ uvedl.

V současné době je model před dokončením, v dílnách v miniaturparku na něm pracuje malířka, která se kamenné věži snaží vtisknout historickou patinu. „Je to ohromná piplačka. Upravit jednu ze sochu trvá v podstatě celý den, a to jich je na věži třicet,“ řekl Slifka. Na osazení modelu do terénu dojde někdy v březnu, v dubnu. A už ví, že nová miniatura ozdobí centrální část areálu hned vedle Břevnovského kláštera.

Další bude Pražský hrad

„Brána bude stát na kamenném podkladu, podobně jako Vyšehrad. Lidé budou mít možnost ji obejít a ze všech stran si ji důkladně prohlédnout. Myslím, že to bude jeden z nejvíce fotografovaných modelů u nás,“ naznačil Slifka.

Dalším modelem, který příští rok rozšíří park miniatur, bude Pražský hrad. V říjnu už začali odsouzení pracovat na chrámu sv. Víta. Park miniatur Boheminium v Mariánských Lázních ročně navštíví na 130 tisíc turistů.

V parku mohou strávit celý den a obdivovat kouzlo bělostných zdí či zubatá cimbuří věží pohádkového zámku Hluboká nad Vltavou. Zážitkem je prohlídka zámku Lednice. Dominantou a symbolem parku je ale Karlštejn.

Vedle modelů patří do mariánskolázeňského parku už řadu let i zástupci miniaturních plemen domácích zvířat. Hlavně nejmenší návštěvníci si užívají pohled na malé koně, kozy, ovce nebo králíky.