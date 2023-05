Do parku Boheminium přibyl chrám sv. Barbory, pracovali na něm také vězni

„Byl to jeden z nejsložitějších modelů, které jsme kdy dělali. Věděli jsme, že to nebude lehké, proto jsme se na výrobu tohoto velmi zdobného modelu pečlivě připravovali. Cena této miniatury se vyšplhala na přibližně 850 tisíc korun,“ uvedl spolumajitel parku Tomáš Slifka.

Chrám sv. Barbory si lidé mohou prohlédnout zatím na provizorním stanovišti. Modeláři totiž ještě pracují na výrobě jezuitské koleje, která stojí v jeho sousedství. „Ta je v procesu dokončování maleb a patin. Až bude vše hotové, plánujeme, že do terénu usadíme obě památky najednou,“ vysvětlil Slifka.

Podotkl, že už ví, kde v parku by to tomuto kutnohorskému pokladu slušelo, a myslí si, že se na svém finálním místě objeví leště letos. „Nyní instalujeme dokončený Vyšehrad, který by měl být na svém místě do měsíce, a pak už se budeme věnovat dalšímu modelu. Jeho výrobu zahajujeme,“ oznámil Tomáš Slifka.

Podle Slifky park začne s výrobou miniatury Prašné brány. Hotová má být nejpozději na podzim. V plánu je představit tento model na svátek sv. Václava. „Málokdo ví, že právě Prašná brána je nejfotografovanější památkou v Praze. Proto u nás zřídíme fotokoutek, aby se lidé mohli vyfotit rovněž v sousedství modelu,“ podotkl Slifka.

Park Boheminium v Mariánských Lázních je čtvrtý největší park miniatur v Evropě. Na pěti hektarech nabízí pohled na desítky propracovaných modelů českých památek v měřítku 1:25. Otevřený je celoročně. Návštěvníci se k parku, který leží poblíž Zádubské výšiny, mohou dostat automobilem, pěšky nebo využít kabinkovou lanovku.