Hry vymýšlíme během pauzy na kafe, říkají manželé o atrakcích z Letního bláznění

Například v expozici manželů Sládkových děti od těch nejmenších až po značně odrostlé objevily kouzlo starých deskových, dalo by se říct 2D her, které je dokázaly vytrhnout z digitální doby.

„Přivezli jsme sadu osmnácti atrakcí, ale to není všechno, doma máme ještě další,“ řekl Jan Sládek, který je jejich autorem spolu se svou manželkou Bárou. Mezitím sledoval, jak se malí i velcí u jednotlivých atrakcí chovají. A tam, kde nevěděli, jak dál, hned přiskočil s pohodovou radou.

„Jsme s manželkou spolužáci z vysoké školy uměleckého zaměření, žena je animátorka, já jsem scénograf, ale nikdy jsem se tomu nevěnoval. Na škole jsme spolu natočili tři animované filmy, ale po škole jsme začali pracovat na internetových stránkách a animacích pro e-learningové aplikace,“ popsal Sládek začátky rodinné firmy.

„Hry jsme začali vymýšlet a vyrábět pro naše tři syny. Když bylo her víc, vytáhli jsme je u nás na masopust. Lidé si nás začali všímat a zvát nás na různé akce, v létě tak objíždíme různé festivaly, v zimě obvykle vystavujeme. V loňském roce to bylo v Třeboni, letos budeme v Roztokách u Prahy,“ dodal Jan Sládek.

A kde berou manželé Sládkovi inspiraci? „Oba většinou pracujeme z domova. A pravidelně v 11 a v 15 hodin si dáváme kafe. Děláme u počítače, většinou mlčíme, tyhle pauzy pak využíváme třeba k vymýšlení nových věcí. Tedy nových, řada z nich má stoleté principy,“ vysvětluje Sládek. Například jde o hru, která je předchůdcem stolního hokeje.

„Starým hrám se snažíme dát jen novou tvář, jinak jsou to vlastně věci, které nás napadly u kafe. Jsou to analogové hry ze dřeva, gumy, provázku a hezkého obrázku. To dětem stačí, aby odložily mobily. A spoustu her si vyzkouší i jejich rodiče nebo prarodiče. Třeba střelbu z klasické špuntovky,“ zdůraznil Sládek s úsměvem.

Ale akce Letní bláznění nebyla jen o hrách pro děti. Je to hlavně přehlídka moderního cirkusového umění. Návštěvníci tak mohli obdivovat například vzdušnou akrobacii v podání AirGym Art company nebo doslova ohnivou show Blackout Paradox.