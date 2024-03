Hranice postaví nová sportoviště. Kolik jich bude, ovlivní přísun peněz

V sousedství dráhy začne ještě letos stavba skateparku. Další sportoviště budou následovat. „Na projektu volnočasového centra se podíleli i mladí lidé z Hranic. Sami si mohli říct, co by chtěli ve městě mít a jak by podle jejich názoru měl takový komplex vypadat, aby to bylo skutečné sportovní a také zábavní centrum. A to se povedlo,“ uvedl hranický starosta Daniel Mašlár

Například pumptrack, tedy uzavřený okruh pro cyklisty, tam původně být vůbec neměl. „Na podzim jsme jej dokončili a mne překvapilo, jaký má ohlas, jak je využívaný. Cyklisté se tu prohánějí i v počasí, které jízdě na kole právě nepřeje,“ poznamenal Mašlár. Oficiálně bude dráha, za kterou město Hranice zaplatilo téměř sedmi milionů korun, otevřena až na jaře.

A hned v sousedství začne stavba skateparku. Ten na pumptrackovou dráhu naváže. „Bude to zajímavá stavba. Její rozpočet je také kolem sedmi milionů korun a je zčásti zapuštěná do svahu. Tvoří ji dvě části, jednou je betonový ovál s překážkami. Vedle vznikne klasická betonová U rampa. A ani tady nebudou chybět překážky,“ popsal podobu skateparku Mašlár.

Radnice chce ve stavbě dalších sportovišť pokračovat. V plánu je hřiště na parkour, nohejbal, streetbal a víceúčelový prostor na další sporty. Dále zázemí s pergolou a toaletami, prostor s ohništěm a bistro. „Další hřiště postavíme tak, jak nám to finance dovolí. Volnočasové centrum má rozpočet 33 milionů korun. Doufáme, že výsledná suma ale bude nižší,“ dodal starosta.