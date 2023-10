Mladí vzdělávají mladé v unikátním projektu šitém na míru pro střední školy

„Výzva je aplikovat naše zkušenosti na různých typech škol. Teď jsme na zdravotní, ale můj obor je úplně jiný,“ řekl pětadvacetiletý Jan Strach, ambasador projektu a jeden z jeho lektorů. Se studenty školy se podělil o své zkušenosti s podnikáním.

„Jak ho rozvíjet, jak se pro něj zapálit, ale zároveň jak se vyhnout vyhoření,“ naznačil režisér, producent a zakladatel úspěšné produkční společnosti Beze Strachu. „Začal jsem někdy v patnácti letech. Kdyby mi tehdy někdo předal své zkušenosti, byl bych za to vděčný,“ dodal Jan Strach.

Karlovy Vary si organizátoři projektu nevybrali pro jeho první dějství náhodou. „S magistrátem už jsme na jiném projektu spolupracovali. Když jsme se tedy rozhodli přenést tento projekt ze Slovenska do Čech, nabídli jsme jej právě Karlovým Varům. Paní primátorka tuto nabídku velmi ráda přijala,“ potvrdil za organizační tým Milan Kříž.

Otevřeně o sexu

Cílem workshopů projektu H3KNISE je inspirovat mladé lidi prostřednictvím příběhů jejich takřka vrstevníků. „Základní myšlenka je, že pokud člověk něco chce, dokáže to,“ přiblížil Kříž cíle projektu. Lektoři ale zároveň poukazují na nebezpečí nejrůznějších závislostí. „Ty mohou od životních cílů odrazovat a bránit jejich naplnění,“ představil další rozměr workshopů jejich organizátor.

Mezi lektory je vedle už zmiňovaného Jana Stracha i herec Daniel Krejčí, youtuber Lukáš Lukefry Fritscher či autorky podcastu Vyhonit ďábla Zuzana Kašparová a Terézia Ferjančeková. S těmi si mohou studenti bez ostychu promluvit na téma sexu a vztahů.

Otevřenost nejen při hovorech o sexu, ale i o jiných problémech, které trápí současnou mladou generaci, zajišťuje fakt, že workshopy probíhají zásadně bez přítomnosti pedagogů. Projekt s mladými pro mladé vznikl u sousedů na Slovensku. „Připravovali jsme ho tři roky, ve slovenských školách běží asi rok a půl,“ upřesnila spoluautorka projektu Katarína Remiaš.

Do Varů se vrátí

Zatím mladí lektoři navštívili přibližně dvacítku středních škol, dalších 13 jich mají organizátoři ještě v plánu. „Hlásí se školy, které mají progresivní přístup ke vzdělávání a snahu přinést studentům něco netradičního, co v osnovách není,“ popsala zkušenosti Remiaš. Netají se tím, že by iniciátoři workshopů chtěli, aby se princip projektu do učebních osnov dostal.

I když je H3KNISE jednorázovou akcí, zkušenosti ze Slovenska napovídají, že v něm školy mohou pokračovat ve vlastní režii. „Zvou si různé zajímavé lektory. Základem ale je, aby byli zajímaví pro studenty, ne pro učitele,“ dodala Katarína Remiaš.

Dějištěm dalších kol projektu budou podle Milana Kříže opět Karlovy Vary. „V říjnu jsme domluveni s Trivisem, na přelomu ledna a února nás pak čeká další škola, která ale ještě není definitivně potvrzená,“ dodal organizátor.