Stávka ve školách zatím velkou podporu nemá, informace mají jen z médií

„Prozatím sami zjišťujeme, které školy se ke stávce připojí. Víme ale, že podpora narůstá. Více budeme vědět až na konci příštího týdne. Nejsme vševědoucí,“ zdůraznil. Dosud se ani neví, jakým způsobem budou pracovníci ve školství protestovat. A právě na nedostatek informací či žádné požadavky od odborářů se odvolávají i ředitelé škol, které MF Dnes kontaktovala.

„O stávce nevím, nemáme odbory, takže jsem to neřešila,“ reagovala na dotaz Klára Tesařová, ředitelka Gymnázia a Obchodní akademie v Mariánských Lázních. Odbory ve středu ještě nekontaktovaly například ředitele chebského gymnázia. Jejich představitel ani nebyl k dosažení. Otázkou je, jak dopadne stávka na gymnáziu v Sokolově.

„V tuto chvíli ještě nevím jak se k tomu naše škola postaví, je samozřejmě možné, že se ke stávce někteří pedagogové připojí individuálně. Příští týden máme pedagogickou radu, tak tam stávka zřejmě bude předmětem jednání,“ uvedl na téma školské stávky ředitel sokolovského gymnázia Jiří Widž.

Až to bude černé na bílém

V Dolním Žandově na Chebsku se budou o stávce bavit na mimořádné poradě v pondělí. „Její výsledek nemohu předjímat,“ poznamenala Věra Havlíčková, ředitelka Základní školy a mateřská školy Dolní Žandov. „Řekla bych, že vládní rozhodnutí ale nejsou v souladu se školskými potřebami, jsou odtržená od reality,“ dodala.

„Jak to bude se stávkou nevíme, zatím nebyl čas se sejít, pedagogickou radu máme příští týden ve středu,“ nechal se slyšet Vladimír Vlček, ředitel Základní školy Křižíkova v Sokolově. „Nemám indicie, že by se tady někdo hnal do stávky. Vlastně nás to oznámení překvapilo a jsme na vážkách, protože si tady žijeme relativně v klidu, nikdo nám nic nebere,“ podotkl.

Poznamenal, že asi nějaká podpora mezi učiteli bude. „Pokud se třeba někdo rozhodne připojit ke stávce individuálně, je to jeho právo a bránit mu nebudu. Je to však čerstvá záležitost, máme informace zatím jen z médií. Datovkou dosud nic nepřišlo a tak počkám až to bude černé na bílém a potom se o tom s kolegy budeme bavit,“ dodal ředitel Vlček.

„Zatím jsme téma stávky neřešili. Je to pro nás úplně nová informace, nicméně co jsem se sama bavila s učiteli, tak nikdo se zatím zapojovat moc nechce,“ poznamenala Arnoštka Jankovská, zástupce ředitele pro druhý stupeň na 2. ZŠ v Chodově.

Na školách prozatím vyčkávají

A takto vidí stávku Zdeněk Pečenka, ředitel Střední školy, základní školy a mateřská školy Kraslice. „Rozhodnout se musí učitelé, odborovou organizaci nemáme. Stávku bych ale podpořil. Myslím, že to co se děje, není v pořádku. Počkáme na další informace z odborového svazu, příští týden máme schůzi kde to asi budeme řešit,“ řekl ředitel Pečenka.

Podobně to vypadá rovněž na Hotelové škole v Mariánských Lázních. „Otázku připojení ke stávce jsme ještě neřešili, předpokládám, že se k tomu dostaneme na konci příštího týdne,“ sdělil ředitel školy Jiří Chum. Ani na největší krajské škole, Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově nemají dostatek informací o stávce.

„V tuto chvíli žádné informace o tom že by se naše škola měla připojit ke stávce nemám, sám to iniciovat nebudu, místní odborová organizace mi nicméně nesdělila žádné požadavky a nevím o tom že by zde panovala nespokojenost,“ uvedl Pavel Janus, ředitel ISŠTE.