V Karlovarském kraji vznikne první vysoká škola, bude spolupracovat s firmami

Polytechnická škola by v nejlepším možném případě mohla přijmout první studenty v akademickém roce 2025–2026. Karlovarský kraj by přitom byl teprve druhým českým regionem, kde by polytechnická vysoká škola vznikla. Je založená na takzvaném duálním vzdělávání, tedy úzkém propojení školy a praxe u firem.

„Podporou vzniku polytechnik reagujeme na rostoucí poptávku po kvalitním profesním vzdělávání a na celkový rostoucí počet zájemců o studium. A to zejména v kraji, kde dnes nepůsobí žádná veřejná vysoká škola,“ konstatoval ministr školství Mikuláš Bek. Klíčová je podle něj především spolupráce se zaměstnavateli.

Tu už si v rámci tříletého pilotního projektu vyzkoušela Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Její iniciativa ovšem cílila na středoškoláky. Přesto jsou podle ředitelky komory Lenky Mansfeldové výsledky projektu využitelné i v případě vysoké školy polytechnického směru. Na její přípravě se ostatně hospodářská komora úzce podílí.

O jaké obory bude zájem?

„Jsme součástí skupiny, kde řešíme aspekty vzniku polytechniky,“ potvrdila Lenka Mansfeldová. Krajská hospodářská komora proto provedla bleskový průzkum mezi zaměstnavateli s cílem zjistit, o jaké obory je největší zájem. „Jsou to strojírenství, elektrotechnika či IT, ale i obory ekonomicko technického vzdělání,“ přiblížila výsledky průzkumu Mansfeldová.

„V pracovní skupině máme dlouhý seznam oborů. Jak technických, tak humanitních či zdravotnických. Teď vedeme diskuzi o tom, o které z nich bude největší zájem jak mezi studenty, tak mezi zaměstnavateli,“ řekl hejtman Petr Kulhánek. Nepředpokládá však, že by na začátku existence polytechnické vysoké školy bylo více než pět oborů.

Zatím není jasné, kde by mohla nová vysoká škola sídlit. Podle hejtmana Kulhánka je ve hře areál bývalého učiliště v Královském Poříčí. „Nabízí kompletní infrastrukturu s minimálními investicemi. Mohl by tam vzniknout vysokoškolský kampus,“ naznačil hejtman.

Hledá se místo pro školu

Při výběru sídla školy hraje velkou roli i jeho atraktivita. „Ta je rizikovým faktorem pro zájem studentů. V tomto ohledu je Královské Poříčí v nevýhodě,“ uvedl Kulhánek. Druhou variantou je proto decentralizace celého projektu.

„Ekonomické a technické obory by byly v Chebu, zdravotnické a všeobecné pak v Karlových Varech. Tam je k dispozici bývalá škola na nábřeží Jana Palacha, případně i další objekty,“ představil decentralizovanou variantu hejtman.

Zájem z podnikatelské sféry o zapojení do polytechnické školy podle hejtmana je. Naznačil jej už projekt oboru managementu a digitální technologie, který se v regionu spustí už v roce 2024. „Jednoznačně se k němu přidalo sedm největších zaměstnavatelů,“ řekl Kulhánek. Podobný zájem pak očekává i v případě polytechniky.