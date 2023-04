Také hendikepované děti ve škole potřebují při výuce zažít pocit úspěchu

Podle Ivany Tvrdoňové, zástupkyně ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, se však v takovém případě může lehce stát, že se vzdělávání takových dětí octne ve slepé uličce. Zkrátka je nebude podle čeho učit.

Na ministerstvu se hovoří o tom, že by se tyto minimální očekávané výstupy staly jen přílohou rámcového vzdělávacího programu, pouhým metodickým pokynem. Proč to podle vás není dobře?

Většina odborné veřejnosti, tedy učitelé, ředitelé, psychologové a další, s tím naprosto nesouhlasí. Protože pokud něco není uzákoněno, tak hrozí, že to za nějaký čas zmizí. V případě metodických pokynů se to běžně děje. A až ten pokyn zmizí, tak prostě nebude. Kdežto rámcový vzdělávací program je nelegislativní dokument s legislativním dopadem, ze kterého školy vycházejí při tvorbě svých školních vzdělávacích programů a jeho obsah musí respektovat.

To je pro školy rámcový vzdělávací program tak důležitý?

Ano, pro všechny školy je jakýmsi manuálem, který říká, co by měl žák na konci jednotlivých období umět a ovládat. Obsahuje také minimální doporučenou úroveň vzdělávání pro děti s lehkým mentálním postižením. Na základě tohoto rámce si pak každá škola zpracovává svůj vlastní školní vzdělávací program. Jestliže ovšem budou z rámcového programu odstraněny informace týkající se žáků s lehkým mentálním postižením, čím se budou všechny školy při jejich vzdělávání řídit?

Podle čeho pro ně případný individuální vzdělávací plán zpracují a připraví? To nikdo neví. Ano, bude tu existovat jakýsi metodický pokyn, ale jak už jsem předeslala, ten může lehce zmizet. A toto je ten problém, kde já vidím čertovinu. A nejsem sama. Nelíbí se to rovněž Asociaci speciálních pedagogů ČR, pedagogicko-psychologickým poradnám napříč celou republikou, speciálně pedagogickým centrům a ani ředitelům škol.

Uvažovaný krok ministerstva školství podle vás směřuje proti školám, které se vzdělávání takových dětí věnují. Proč si to myslíte?

Zřejmě se znovu, podobně jako před lety, objevuje ohromný tlak nestátních neziskových organizací na ministerstvo školství. Podle mne jde o to, aby se znovu začalo jednat o tom, že školy, které se cíleně věnují vzdělávání dětí s mentálními hendikepy, jsou nadbytečné. A že je naše vzdělávací soustava dvojkolejná.

Řada běžných základních škol dnes už děti s mentálním hendikepem vzdělává. Jak to bude s nimi?

Pokud minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů nebude uvedena v rámcovém vzdělávacím programu, nebudou mít ani tyto školy oporu v tom, jak pracovat s dětmi s mentálním postižením. Jedná se o alarmující situaci. Já i moji kolegové, kteří se zabývají vzděláváním dětí, máme obavy, že na to české školství není připraveno.

Ano, je mnoho dětí, které je možné začlenit do třídního kolektivu běžné třídy, ale začlenit úplně každé dítě s postižením rozhodně není v nejlepším zájmu všech dotčených skupin. I děti s hendikepy by měly mít šanci volby, do jaké školy budou chodit či v jakém systému vzdělávání se budou učit.

Může se tato situace dotknout i rodin, které dítě s mentálním postižením vychovávají, nebo dokonce samotného dítěte?

Určitě. Namísto toho, aby tyto děti zažily úspěch v menším třídním kolektivu škol, které se na jejich vzdělávání specializují, vydají se na cestu, jež bude dlážděná překážkami. Po pětadvaceti letech praxe se vzděláváním takových dětí bych já osobně volila klidné prostředí s malým počtem žáků, kde třídu vede speciálně vzdělaný pedagog.

Speciálně vzdělaný pedagog má na každé dítě dostatek času a dá mu zažít pocit úspěchu. V běžné třídě nemůže dítě s lehkým mentálním postižením tempu stačit, zůstane na chvostu. A přitom tyto děti, když dostanou odpovídající péči, mají ohromnou šanci být úspěšné jako každý jiný.

Co je při učení pro takové dítě klíčové?

Především je důležité vše vysvětlit pomalu, v klidu, speciálními pedagogickými metodami. A hlavně všechno několikrát ukázat. Jen tak to pochopí. Jenže na to učitel v běžné škole nemá čas. Spěchá, aby se s ostatními dětmi naučil vše, co mají podle tematických plánů umět. Nezapomeňme, že v dané třídě je vždy mix všech dětí, tedy i dětí nadaných. A všechny mají svá práva.