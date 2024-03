Polytechnická výuka je novým trendem, zájem o takové vzdělání mají i děvčata

Příkladem může být mateřská škola Alšova v Sokolově. Tady se snaží rozvíjet vztah dětí k technice dlouhodobě. S moderními pomůckami od sokolovské chemičky Synthomer to půjde ještě lépe. „Pro děti to bude opravdu zábavné. A věřím, že v Sokolově budou vyrůstat další generace mladých techniků,“ uvedla ředitelka školy Jiřina Deutschová.

Probudit v dětech vztah k technice a zvýšit zájem o technické obory na středních a vysokých školách se snaží na základní škole v Mariánských Lázních - Úšovicích. Škola získala před časem dílny nové generace. Mají tu moderní 3D tiskárnu, robotické sestavy, soustruh a kompletní sady nářadí pro práci s dřevem, kovem a dalšími materiály.

Že je polytechnika klíčovým oborem pro současnost i budoucnost, vědí i lidé v krajské hospodářské komoře. Jak uvedla její ředitelka Lenka Mansfeldová, komora pomáhá například s organizací krajských kol mezinárodní soutěže FIRST LEGO League, rovněž organizuje polytechnické kroužky, kempy a exkurze do firem.

Zájemců je více než míst

S nápadem, jak posílit technické vzdělávání, přišla Eva Holečková, ředitelka Domu dětí a mládeže Sluníčko v Aši. Po dohodě s Pavlem Isteníkem, jednatelem hranické firmy Heinz-Glas Decor, otevřela nový kroužek Mladý technik, a to přímo v areálu závodu. Každý týden tráví čas v nově postavené hale pro vývoj a automatizaci 21 dětí, z toho i několik dívek.

„Na začátku jsme si říkali, že když se nám přihlásí osm dětí, bude to úspěch. Nakonec máme plno a museli jsme bohužel i odmítat,“ řekla ředitelka domu dětí Eva Holečková. Dětem se ve firmě věnuje 12 techniků z řad zaměstnanců společnosti ve svém volném čase a bez nároku na honorář. „Chtěli jsme dětem ukázat, že technika není jen to, co se učí ve škole,“ uvedl Isteník.

„Tady mohou své poznatky zhmotnit. Sestaví robota, kterého ve 3D kreslicím programu navrhnou, na 3D tiskárně vytisknou a pak naprogramují. Věříme, že si tak k oboru vytvoří vztah a jednou se tím budou třeba i živit. Nejlépe u nás,“ vysvětlil Pavel Isteník, proč se rozhodl kroužek podpořit. Jeho firma dokonce investovala do nákupu stavebnic, třeba legendárního Merkuru.

Už vědí, co je robotizace

„Děti dostaly šanci vyzkoušet si, jak trávit volný čas jinak,“ uvedl Jiří Pulkert, který vede v technické dílně pedagogický proces. „Kdyby jich u toho zůstala polovina, je to úspěch. A až uslyší o robotizaci, budou alespoň vědět, o čem to je,“ doplnil s tím, že v nejbližší době čeká děti vedle stavebnic a programování práce s elektronikou i elektrotechnikou.

„Stavět roboty a podobné věci mě moc baví,“ svěřil se desetiletý Petr Spisar, který s kamarádem pracuje na robotickém autě. Dohlíží na ně Martin Voják, vedoucí technického oddělení společnosti Heinz-Glas Decor, který zde pracuje 16 let. „V našem regionu není zrovna moc příležitostí pro technické vzdělání. Kolegové neváhali a aktivně se zapojili,“ ocenil.

Dodal, že ho překvapilo, jak jsou šikovná a pro robotiku zapálená děvčata. „Když vidím, jak to vše funguje na tandemové spolupráci, umím si představit, že časem na Ašsku může vzniknout nějaký kreativní, vzdělávací hub, který by sloužil dětem ze všech škol v rámci projektových dnů a podobných aktivit,“ doplnila ředitelka domu dětí Eva Holečková.