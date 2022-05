Výtvarnici inspirovaly slunce a voda, nádobí zdobí kosmická technologie

„Na tomto projektu se mi líbí, že vedle nadací dostanou peníze i konkrétní lidé z regionu,“ řekla o charitativní aukci autorka podoby unikátních porcelánových servisů.

Oproti minulým letům se projekt rozhodla podpořit hned dvěma sadami. Ty obsahují jak jídelní, tak čajový servis pro šest lidí a různé doplňky, jako je například cukřenka či váza. Každý z kusů je přitom originál, který Lenka Sárová Malíská ručně dekorovala.

Nápad vytvořit tyto unikátní kolekce se v její hlavě zrodil na konci loňského roku. „V lednu jsem s ním přišla za vedením porcelánky a začali jsme vybírat tvar. Chtěla jsem nějaký svůj,“ prozradila autorka.

Nakonec zvolila tvar Tom. Ten sice pochází z dílny Jiřího Laštovičky, ale Lenka Sárová Malíská k němu má také vztah. „Navrhovala jsem pro něj totiž nové talíře,“ vysvětlila výtvarnice. Vázy, které jsou součástí kompletů, jsou pak tvaru Lea.

Metoda stejná pro porcelán i kosmické rakety

Pro konečnou podobu souprav zvolila autorka málo používanou metodu, která se uplatňuje i v kosmických programech a s úspěchem ji použila mimo jiné při tvorbě medailí pro Olympiádu dětí a mládeže. Stejným způsobem, který soupravám vtiskl jejich neopakovatelný vzhled, se totiž nanášejí kovy na špičky kosmických raket.

Ještě před finální povrchovou úpravou do zlaté a modré barvy ovšem musela Lenka Sárová Malíská každý kus ručně odekorovat. „Jak dlouho to trvalo? To ani nevím. Ale za čas strávený na tomto projektu bych si užila krásnou a dlouhou dovolenou,“ s nadsázkou řekla výtvarnice.

Krásná však podle ní byla i práce samotná. „Při každé mám tendenci myslet na to, aby mé dílo konečné uživatele potěšilo,“ doplnila.

Pouze o lahodění oku však její jedinečné soupravy nejsou. „Byla bych ráda, kdyby z nich jejich noví majitelé i jedli,“ řekla výtvarnice s tím, že povrch porcelánu je navržený tak, aby obstál i v myčce. Na mikrovlnnou troubu ovšem musejí majitelé unikátních souborů vzhledem k finálnímu pokovení zapomenout.

Kdo bude šťastným majitelem unikátních jídelních a čajových souprav, se rozhodne na charitativní aukci 4. června. Ale ani ti, kteří nemají to štěstí a nejsou mezi pozvanými, o umění Lenky Sárové Malíské nepřijdou. Ve spolupráci s porcelánkou Thun chystá v letošním roce tři nové dekory, které se dostanou do běžné produkce.