Společnost Thun 1794 přivítala stotisícího návštěvníka, dostal sadu porcelánu

„Po předělání kuchyně jsme si udělali dovolenou a také jsme se chtěli podívat, co bychom si do ní nového doplnili,“ uvedl Michal Rytíř. „Při té příležitosti jsme se chtěli podívat i do porcelánky, tamní výrobu jsem dlouho neviděl,“ podotkl Rytíř.

S finančním profitem se nepočítalo

Poznamenal, že má ke Karlovarskému kraji hluboký vztah. Pochází totiž ze Sokolova. Prohlídka muzea porcelánu i samotné výroby není pro manžele Rytířovy nic neobvyklého. „Navštívili jsme například sklárnu Moser, pro nás to patří k normální kultuře,“ řekl.

Jubilejního návštěvníka přivítal i šéf porcelánky Vlastimil Argman. Podle něj myšlenka na vznik Návštěvnického centra, Porcelánové školičky i návštěvy výroby vznikla už v roce 2012. „Ale rok pak trvala realizace,“ zavzpomínal. „Myšlenka nebyla o nějakém finančním profitu, šlo spíše o propagaci firmy,“ vysvětlil Argman.

O Porcelánovou školičku je zájem

„Stála tady stará jídelna. Přemýšleli jsme o zbourání nebo přestavbě. Nakonec jsme připravili projekt Návštěvnického centra, říkali jsme tomu Porcelánová zastávka. Upravili jsme interiéry i exteriéry a mladí výtvarníci připravili expozici. Je netradiční a i po deseti letech je stále in. Z toho máme velkou radost,“ uvedl Argman.

Lidé podle něj nechodí jen do muzea, ale navštěvují i továrnu. Dostanou se v ní až k jednotlivým pracovištím. „To je pro lidi zajímavé. Důležité je, že sem do Porcelánové školičky chodí desítky dětí, které se i vracejí. A možná se výroba porcelánu některým z nich tak zalíbí, že tady najdou i práci,“ dodal Vlastimil Argman.