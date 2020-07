Na velké výsypce u Sokolova vzniká biatlonový areál pro letní přípravu

Na Podkrušnohorské výsypce budují nedaleko Lomnice na Sokolovsku sportovní areál zaměřený na biatlon a další menšinové sporty. Už dnes je pro ně toto místo hlavním tréninkovým prostorem. Do budoucna jej chtějí nabídnout i ostatním sportovcům.

Primárním cílem je ovšem vybudovat areál pro letní biatlonovou přípravu sportovců. „Bude ale také nabízet podmínky pro moderní sportovní trendy současné doby,“ přiblížil snahy Biatlonového centra mládeže (BCM) Krušné hory jeho předseda Pavel Petřík.

Jako příklad uvedl in-line bruslení, jízdu na kolečkových lyžích, fitness aktivity v přírodě či netradiční míčové sporty. „V současné době je mnoho způsobů, jak aktivně trávit volný čas, a tento areál by mohl nabídnout širokou škálu možností,“ naznačil Petřík.

Myšlenka umístit areál právě na okraj Podkrušnohorské výsypky se začala rodit na podzim roku 2018.

„Po řadě jednání se nám podařilo dohodnout symbolický pronájem pozemků se Sokolovskou uhelnou a také části pozemků od sousedního sportovního klubu SKP Unitop Sokolov. První úpravy areálu začaly loni, kdy začaly zemní práce. Stavba samotného zázemí klubu se rozběhla až po uvolnění opatření proti covidu-19,“ popsal vývoj projektu člen výkonného výboru klubu Petr Tomášek.

Sportovní areál má rozlohu více než osm hektarů. Většinu této výměry má sportovní klub pronajatou od Sokolovské uhelné, půl hektaru pak od SKP Unitop Sokolov.

Dva běžecké okruhy hotové, další vznikají

Už dnes jsou na Podkrušnohorské výsypce dva běžecké okruhy o délce 250 a 500 metrů. Připravují se další, které budou měřit 660, respektive 1 000 a 1 330 metrů.

Podle činovníků Biatlonového centra mládeže už klub investoval do areálu nemalé prostředky. Celkové náklady na jeho zvelebení do podoby, kdy by mohl sloužit nejen pro trénink mladých biatlonistů, ale i dalších sportovců, odhadují na více než půl milionu korun.

„Kromě práce našich členů nám pomáhají hlavně obce Dolní Rychnov a Lomnice. Rádi bychom ale získali i pomoc od dalších obcí a měst, protože jde o areál, který by mohl sloužit dětem i dospělým z celého regionu,“ konstatoval Petr Tomášek.

Jedním z nejbližších sousedů biatlonistů bude i vývojové centrum automobilky BMW. „Automobilka je přitom jedním ze sponzorů Mezinárodní biatlonové unie,“ naznačil provázanost budoucích sousedů Nikolaj Čechocký, trenér krušnohorského biatlonového klubu.

Řada úspěchů

Biatlonové centrum mládeže Krušné hory je klub, který si klade za cíl vychovávat především mladé biatlonisty a biatlonistky. Vznikl na podzim roku 2018.

Za svou poměrně krátkou historii se ovšem může pochlubit celou řadou úspěchů a ocenění. Mezi ty nejvýznamnější patří titul mistrů republiky v letním biatlonu ze sezony 2019, v témže roce dosáhli mladí biatlonisté i na titul vicemistrů republiky ve štafetě.

Letos také reprezentovali Karlovarský kraj na Zimní olympiádě dětí a mládeže.