Karlovarské výstavy jsou online, potěší milovníky kostelů i pohádek

Když se v říjnu uzavřela Interaktivní galerie Becherova vila, uzavřela se spolu s ní i právě probíhající výstava Jan Steklík – kresby. I v případě brzkého otevření si díla tohoto českého malíře a kreslíře Karlovarští znovu už neprohlédnou. Smutnit však nemusí. Na facebookových stránkách galerie je totiž k dispozici nejen řada fotografií z této expozice, ale také její virtuální prohlídka, pracovní listy a kresební úkoly.



„Výstavu jsme již bohužel museli deinstalovat a díla uložit do depozitáře - potřebují totiž být uchována ve speciálním klimatu, protože se většinou jedná o díla na papíře, která mohou být vystavena jen po určitou dobu. Světlo a vlhkost vzduchu by je mohly poškodit,“ vysvětlila za Becherovu vilu Pavla Vargová.

Veřejnost podle ní však o výstavu nepřijde - stačí, když se lidé podívají na naše sociální sítě. „Kromě fotek a komentované videoprohlídky jsme připravili i pracovní listy nejen pro jednotlivce, ale také pro školy. Na stránky přidáváme i různé tvořivé tipy, kterými se snažíme částečně nahradit oblíbené dětské dílny, které jinak u nás v galerii pořádáme,“ řekla Vargová.

Pro milovníky pohádek

Zároveň s demontáží staré výstavy tu ale proběhla i instalace výstavy nové. Z té by měli být nadšeni hlavně rodiče, jejich ratolesti a všichni milovníci pohádek. Výstava se nazývá Křemílek, Vochomůrka, Rákosníček a další bytosti z kouzelného světa Zdeňka Smetany... a ještě mnoho dalšího a v galerii bude čekat na rozvolnění opatření a první vpuštěné návštěvníky.

„Musíme být stále připraveni tak, abychom byli schopni otevřít ze dne na den, protože opatření se mění velmi rychle. Nachystaná je propagace i samotná výstava a hned několik eventualit - od otevření pro omezený počet návštěvníků přes komentované prohlídky pro veřejnost až po školní zážitkové edukace,“ dodala k situaci Vargová.

Původně měla být nová výstava díla Zdeňka Smetany součástí podzimního karlovarského filmového festivalu, který však musel být z důvodu nepříznivého pandemického vývoje zrušen.

„V plánu bylo výstavu slavnostně zahájit 19. listopadu. Poté měla být Smetanova díla k vidění až do konce ledna 2021. Čekáme tedy už jen na pokyn pro otevření. Pokud by se tak ani nadále nestalo, tak se budeme snažit výstavu zpřístupnit opět co nejvíce online,“ uvedla Vargová.

V těchto dnech se už první vlaštovky z této výstavy na sociálních sítích objevují a v plánu je přidávat na Facebook dětem i různé úkoly. „Zdeněk Smetana, který zemřel v roce 2016, totiž patří ke generaci výtvarníků, animátorů a režisérů animovaných filmů, kteří především svým působením ve studiu Bratři v triku ovlivnili v nejlepším slova smyslu celé generace dětí. Jako animátor a režisér má na svém kontě řadu filmů a seriálů. Pro děti se stal nezapomenutelným díky zpracování večerníčků podle Václava Čtvrtka Pohádky z mechu a kapradí, takže věřím, že to děti bude velmi bavit, ať už online, nebo lépe přímo u nás v Becherově vile,“ zakončila Vargová.

Letohrádek Ostrov

Podobným způsobem aktuálně komunikují s veřejností také ostatní pobočky karlovarské Galerie umění. Na sociálních sítích Letohrádku Ostrov tak lidé mohou zhlédnout třeba prohlídku PRAVDA – KRÁSA – POSEDLOST/2, která odkrývá díla různých osobností českého umění 2. poloviny 20. století, či video skládající se z děl malířky, sochařky a multimediální výtvarnice Adély Matasové s názvem Dialog.

Přímo na stránkách Galerie umění pak lidé mohou narazit třeba na medailonky věnované Emilu Fillovi a Mánesákům na Malši či na pohled do depozitářů galerie. Současně se zde také věnují pravidelné virtuální prohlídce stálé expozice.

Na své si na internetu přijdou také milovníci krajské historie a archeologie. Také Muzeum Karlovy Vary se totiž na čas přesunulo do online prostředí.

Tři kostely i s výkladem archeologů

„V září jsme připravili velkou výstavu s názvem Tři kostely, tři příběhy, kterou prakticky nikdo nestihl vidět. Přitom ukazovala největší úspěchy, kterých naši kolegové archeologové v posledních letech dosáhli. Dáváme tedy všem šanci si ji užít online. Část expozice jsme zveřejnili již dříve a tento týden jsme nahráli na web také videoprohlídku s komentáři přímo od našich archeologů, kde prozrazují mnoho zajímavých detailů z prací,“ popsala ředitelka Muzea Karlovy Vary Dominika Kožešníková.

Tato výstava prezentuje archeologické výzkumy tří zaniklých kostelů řádu křižovníků s červenou hvězdou v Karlovarském kraji. Jedná se o kostel sv. Linharta v karlovarských lázeňských lesích, kostel sv. Mikuláše pod Krudumem a původní gotický kostel sv. Maří Magdalény v Karlových Varech.

Kromě této výstavy odborní pracovníci muzea připravili i mnoho článků, které jsou čtenářům k dispozici na sociálních sítích či webu muzea. „Pojednávají o různých výročích, jako třeba 17. listopad a nebo dnes populárních tématech, jako je španělská chřipka,“ vysvětlila Kožešníková.

„Až se naše dveře veřejnosti opět otevřou, bude pro návštěvníky připravena nejen naše stálá interaktivní expozice vhodná pro celé rodiny – děti, rodiče i prarodiče, ale také již zmíněná dočasná výstava Tři příběhy, tři kostely, jejíž dobu trvání jsme prodloužili. V naší jáchymovské pobočce je také do konce roku připravena výstava o těžbě uranu v různých částech ČR, především v Jáchymově. Jsou zde vystaveny různé předměty týkající se hornictví a je vhodná například pro školní děti. Budeme jen doufat, že si ji ještě stihnou prohlédnout,“ zakončila Kožešníková.