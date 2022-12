Díky novým prostorám se mohla do chebské školy vrátit i studentka na vozíku

VOŠ je součástí Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy v Chebu. Zázemí slouží šesti desítkám studentům tří ročníků odborné školy a jejich pedagogům.

„Vyšší odborná škola má poprvé od roku 2008, kdy vznikla, své vlastní prostory s velmi příjemným prostředím pro studenty i učitele. Komfortní zázemí splňuje nároky výuky, škola díky tomu také může navázat na tradici svých pravidelných komunitních projektů a rozvoj dobrovolnické komunity mezi studenty i občany v Chebu,“ uvedl Zdeněk Hrkal, ředitel Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy v Chebu.

Vilu, která kdysi bývala střediskem praktického vyučování Integrované střední školy Cheb, získala zdravotnická škola bezúplatným převodem od svého zřizovatele, Karlovarského kraje.

„Zdařilou rekonstrukci a přemístění školy do nových prostor považuji za úspěšné završení dlouholeté snahy VOŠ mít své vlastní důstojné sídlo. Karlovarský kraj vynaložil na přestavbu objektu celkem 4,6 milionu korun včetně projektové přípravy. Dalších 600 tisíc korun šlo na vybavení učeben,“ vyčíslil Jindřich Čermák, krajský radní pro oblast školství.

Do učebny se vejde až osmdesát lidí

Na rekonstrukci budovy pracovala společnost ŠU-STR, a to od letošního června do konce srpna. „Díky tomu, že došlo k úpravám, se mohla ke studiu vrátit studentka na vozíku, která se do původních prostor školy ve třetím patře nemohla dostat,“ vysvětlil Jindřich Novák, zástupce ředitele pro VOŠ.

V přestavěné vile je k dispozici učebna až pro osm desítek lidí, která je ideální pro pořádání kulturních a společenských akcí. Škola zde plánuje na podzim příštího roku uspořádat konferenci k výročí patnácti let svého fungování.

„Letošní předvánoční Jarmark radosti se setkal po tříleté pauze s velkým ohlasem. Jeho návštěvníci z řad absolventů školy naše nové prostory velmi oceňovali a považují je za reprezentativní,“ doplnila Lucie Poláková, jedna z vyučujících VOŠ Cheb.

V budově nechybí ani knihovna, dvě jazykové učebny, dvě odborné učebny a prostor pro skupinové a individuální supervize odborných praxí.