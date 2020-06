Učitelé se budou vzdělávat v Chebu, v kraji jich je nedostatek

Zároveň své snahy upne k tomu, aby v Chebu otevřela stálou pobočku. Významný podíl na rozšíření nabídky studia má finanční podpora kraje a města Cheb.



„Karlovarský kraj považuje spolupráci s univerzitou za velmi významnou pro náš region, který nemá na svém území veřejnou vysokou školu. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných učitelů, především na základních školách. Učitelé si zde v rámci programu celoživotního vzdělávání budou moci kvalifikaci doplnit. To je cesta, kterou jsme podpořili, protože pomůže problém vyřešit. Naše podpora také směřuje k aktivitám Fakulty ekonomické,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Mezi nekvalifikovanými učiteli je zájem obrovský. Do programu celoživotního vzdělávání se jich přihlásilo na osm desítek. Do prvního ročníku ale může nastoupit pouze třicet pedagogů. S dalšími uchazeči tak fakulta počítá pro následující roky. Do budoucna také zvažuje, že nabídku v kraji ještě rozšíří i pro učitele 2. stupně.

Výuka je plánovaná jednou týdně v chebské budově ZČU v Hradební ulici, kde působí i Fakulta ekonomická. Díky dotaci Karlovarského kraje ve výši jeden milion korun bude studium poskytováno bezplatně. Finanční podpora Chebu, která se bude pohybovat kolem 300 tisíc korun, umožní nakoupit vybavení, zejména pomůcky pro výuku výtvarné, hudební a tělesné výchovy.

„Cílem naší fakulty je otevřít v Chebu stálou pobočku, která by umožňovala efektivně řešit nedostatek učitelů s odpovídající kvalifikací a aprobací i další problémy regionálního školství,“ upřesnil děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. Podle jeho slov by v Chebu mělo postupně vznikat zázemí, které umožní kvalitní a dlouhodobé působení Fakulty pedagogické v Karlovarském kraji.

Fakulta ekonomická nabídne nový studijní program

Činnost Fakulty ekonomické podpoří kraj částkou 2,5 milionu, Cheb se přidá s částkou 600 tisíc korun. „Díky tomu můžeme vedle již tradičního bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a management v Chebu nabídnout zcela nový program Marketingové řízení,“ konstatovala děkanka fakulty Michaela Krechovská s tím, že fakulta tak reaguje na požadavky zaměstnavatelů v regionu, především z oblasti služeb a cestovního ruchu.



„Jelikož donedávna reálně hrozilo, že ekonomická fakulta po třiceti letech fungování Cheb opustí, jsem velmi potěšen vývojem v posledním měsíci. Umožní to činnost univerzity v Chebu ekonomicky stabilizovat, a navíc se zvýší kvalifikovanost pedagogických sborů v kraji. Cheb dlouhodobě finančně podporuje činnosti univerzity a jsme připraveni přispět i na rozjezd jejích dalších oborů v našem městě,“ přislíbil starosta města Cheb Antonín Jalovec.

Fakulta ekonomická ZČU působí v Karlovarském kraji od roku 1990, v Chebu byla tehdy zřízena přesně 1. července. Dlouhodobě pořádá také kurzy celoživotního vzdělávání a univerzitu třetího věku. Ke studiu na Fakultě ekonomické se mohu uchazeči hlásit v rámci druhého kola přijímacího řízení až do 31. července.