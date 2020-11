Porcelán, sklo i likér. Významné podniky na Karlovarsku vyrábějí i v krizi

Asi nejvíce napilno mají v novorolské porcelánce Thun 1794. Ani v době koronakrize si nemůže dovolit snížit výrobu.



„Máme zakázky až do konce roku, musíme tedy jet na plný výkon,“ uvedl generální ředitel společnosti Vlastimil Argman.

Porcelánka aktuálně pracuje na velké zakázce pro jeden z obchodních řetězců v České republice. Situaci v uplynulých dnech komplikovali zaměstnanci, kteří buď onemocněli, nebo byli doma na ošetřovném. Tyto absence firma řeší přesčasovými hodinami a brigádníky.



„Máme tady 14 lidí z nejrůznějších hotelů či restauračních zařízení, kteří chodí vypomáhat,“ řekl Argman.

Zaměstnanci si podle jeho slov zaslouží ocenění. „Chovají se zodpovědně, nosí roušky, dodržují hygienická opatření i sociální odstup. I díky tomu naše společnost prošla oběma fázemi pandemie bez větších zádrhelů,“ doplnil.

To, že porcelánka dokázala udržet výrobu, je ovšem podle Argmana dvousečné. „Nemáme kvůli tomu nárok na žádnou podporu. Ti, co stojí a nevyrábí, dostávají subvence a my, kteří se držíme zuby nehty, máme jen bolavé ruce a oči pro pláč,“ dodal Argman.

Pomáhá vývoz za hranice

Na nedostatek práce si nestěžují ani v karlovarské likérce Jan Becher. Podle jejího ředitele Tomáše Bryzgala má firma naplněnou výrobu minimálně do Vánoc.



„Zavřené restaurace v České republice samozřejmě odbyt našich výrobků ovlivňují,“ popsal situaci Bryzgal.

Pomáhají ovšem zahraniční odbytiště. „Nejsme závislí jen na trhu v České republice či na jediném zahraničním odběrateli. Trhy v cizině máme diverzifikované a ne všude je situace tak problematická jako u nás,“ podotkl ředitel.

S naplněností výroby souvisí i skutečnost, že likérka poslala domů na 60 procent platu pouze minimum zaměstnanců.



„Vůbec se to netýká lidí z výroby. Ale máme zavřené návštěvnické centrum. I jeho zaměstnancům jsme se však snažili zajistit pracovní náplň v rámci podniku. Jde o ruční práce, jako je například lepení kolků či samolepek na lahve,“ dodal Bryzgal.



Moser v omezeném režimu

Karlovarská sklárna Moser sice také stále jede, ale zdaleka ne na sto procent. „Výroba je omezená. Děláme na zakázkách z minulé doby,“ konstatoval Tomáš Hečko, mluvčí sklárny Moser.

Omezení výroby s sebou nese i to, že někteří ze zaměstnanců jsou doma na 60 procentech mzdy. Podle aktuálních zakázek pak firma povolává do práce jednotlivé odborníky.

Pozitivní zprávou ovšem podle Hečka je, že na rozdíl od jara nemusela nyní společnost propouštět. Tehdy ji opustilo pět desítek lidí včetně několika pracovníků provozu v Karolince v okrese Vsetín.

„Už na jaře jsme využili státní podpory a budeme v tom pokračovat i nyní. Sice pokryje tak desetinu nákladů, ale každá pomoc je v této těžké době dobrá,“ dodal mluvčí karlovarské sklárny. Společnosti má podle něj pomoct i nedávno spuštěný e-shop. Firma tak má další kanál k distribuci svých výrobků.