Nůžkami muže donutil vybrat z bankomatu, pak oloupenému vyhrožoval v baru

Incident se odehrál na konci října. Mladík si tehdy na jedné z karlovarských zastávek autobusů MHD vyhlídl neznámého muže.

„Oslovil ho a požadoval po něm hotovost. V ruce přitom držel nůžky, se kterými muži vyhrožoval. Poškozený mu ale sdělil, že u sebe žádné peníze nemá, pouze kartu do bankomatu,“ popsal krajský policejní mluvčí Jan Bílek.

Lupiče to nezastavilo a donutil muže, aby s ním šel k nejbližšímu bankomatu. Přitom mu pořád hrozil nůžkami. „Poškozený vybral dva tisíce korun, které osmnáctiletému muži předal. Ten poté odešel,“ řekl Bílek.

O několik dní později se oba muži náhodou potkali v jednom z karlovarských barů. „Obviněný tam poškozenému sdělil, že ví, že celou věc oznámil na policii. Začal mu vyhrožovat fyzickou újmou, pokud oznámení nestáhne. Do toho se vložil kamarád poškozeného, kterému osmnáctiletý muž také vyhrožoval,“ uvedl mluvčí.

Karlovarští kriminalisté nyní mladíka obvinili z loupeže, vydírání a nebezpečného vyhrožování. Do vězení za to může jít až na deset let.