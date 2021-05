Komorní hůrku rozzářily vzácné orchideje, botanici je tam počítají

„Kukačka v minulosti zcela jistě patřila v našem kraji k hojným druhům. Zejména na svazích našich pohoří, ať už je to Český les, Slavkovský les, Smrčiny, Krušné či Doupovské hory. Jako hojný druh nebyla příliš zaznamenávána. Máme proto věrohodné informace jen o jednačtyřiceti historických lokalitách. Z nich se kukačky v posledních deseti letech objevily pouze na osmi,“ říká botanik Muzea Cheb Jiří Brabec.

K radikálnímu úbytku počtu a velikosti populací začalo docházet v druhé polovině 20. století zejména v důsledku změn ve způsobu obhospodařování krajiny. Situace se ale začíná lepšit.



Chebsko v současné době hostí tři lokality, které patří mezi dvacet nejbohatších v celé České republice. Všechny lokality jsou pravidelně sledovány.

V západních Čechách je tou nejznámější Komorní hůrka u Chebu. Odborníci ji pravidelně sledují od roku 1995. Jak vyplývá z jejich záznamů, nejvíce kukaček, tedy až do letoška, tu kvetlo v roce 2018, kdy zde napočítali téměř čtyři tisíce exemplářů.

Druhá významná lokalita se nachází u Těšova na západních svazích Slavkovského lesa. Pravidelně je sledována už dvacet let a například v roce 2020 zde kvetlo více než 5,5 tisíce kukaček.



Bohatá populace se nachází rovněž na severním úpatí Dyleňského lesa. V dubnu 2020, kdy byla botaniky objevena, zde na dvou hektarech kvetlo 8,5 tisíce vzácných rostlin.

„Minulý týden jsme právě tuto lokalitu monitorovali pro letošní rok a nalezli jsme zde neuvěřitelných téměř devatenáct tisíc kukaček. Co se týče výskytu rostliny, je tato oblast zřejmě druhá nejhojnější v republice. Rovněž na Těšovských pastvinách na západních svazích Slavkovského lesa se kukačkám daří a z několika stovek rostlin kvetoucích před dvaceti lety jsme dnes na několika tisících. V posledních pěti letech to bylo mezi jedním a šesti tisíci, letos na Těšově právě kvete přes jedenáct tisíc vstavačů. Poslední bohatou lokalitou je jáma v Národní přírodní rezervaci Komorní hůrka u Chebu. Tamní populace je díky manželům Martínkovým sledována již od roku 1995. My v tom pokračujeme a víme, že v posledních deseti letech zde počet kvetoucích kukaček jen jednou klesl pod tisíc,“ upřesňuje botanik Brabec, který se v těchto dnech kvůli vstavači na Komorní hůrku vypravil.

Napočítal tu bezmála 4200 květů. „Je to za dobu sledování rekord této lokality. Díky deštivému počasí jsou květy proti předcházejícím letům trochu vyšší. Myslím, že kvetoucí kukačky budou Komorní hůrku zdobit ještě i o víkendu,“ zve k návštěvě nejznámější a rovněž i nejlépe přístupné lokality botanik. Vyzývá ale k opatrnosti. „Prosím všechny, aby se v jámě pohybovali s rozumem. Některé rostliny jsou velmi malé a neopatrní návštěvníci každoročně mnoho z nich pošlapou,“ doplňuje.