Oprava Vřídelní kolonády pokračuje, na řadě je strop mezi podzemím a síní

„Řešení je výjimečné v použití speciálních nosníků. Plocha o velikosti zhruba 440 metrů čtverečních se rozdělí na šest polí, která se budou samostatně vyztužovat ocelí a poté se to bude zalívat betonem,“ přiblížil primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík.

Výměna konstrukce podle něj nebude vůbec jednoduchou záležitostí a použití speciálních nosníků bude v Karlových Varech ojedinělé. Do podzemní části kolonády se navíc během výměny konstrukce přestěhuje nová akumulační nádrž na vřídelní vodu, která stojí od loňského května na boku kolonády. Váží 5,5 tuny a je vyrobená z nerezového plechu. Její objem je 50 tisíc litrů.

„Až se tato nádrž spustí do suterénu kolonády, budeme tam mít nádrže dvě. Takzvaná krenotechnologie tím pádem bude v ideálním stavu,“ popsal Petr Bursík.

Radní už vypsání zakázky schválili a zájemci se mohou hlásit do poloviny května. Na její dokončení bude mít vítěz 28 týdnů od podpisu smlouvy. „Předpokládané náklady na výměnu stropní konstrukce dle kontrolního rozpočtu projektanta činí zhruba 9,9 milionu bez DPH, to znamená zhruba 12 milionů korun s DPH,“ informovala mluvčí radnice Helena Kyselá.

Výběrové řízení se vedení města rozhodlo vypsat proto, že se jedná o vysokou investici. Pokud by byla zakázka součástí takzvaného odstraňování havarijního stavu, výběrové řízení by se konat nemuselo.

„Jde o hodně peněz, proto zakázku vypisujeme klasickým způsobem. Tím se nám ale bohužel oddalují veškeré termíny týkající se otevření vřídelní síně,“ doplnil Petr Bursík. Zároveň podotkl, že vzhledem k omezením souvisejícím s koronavirem je to zatím vedlejší. Do budovy nesmějí lidé již více než měsíc.

Optimistické odhady byly ještě začátkem března takové, že by se mohla opravená Vřídelní kolonáda otevřít do mezinárodního filmového festivalu. Přehlídka je nyní plánovaná od 3. července. Jak to bude s konáním jejího 55. ročníku, oznámí organizátoři v úterý.

V podzemí Vřídelní kolonády: