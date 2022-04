Na vrchol karlovarské Vřídelní kolonády se vrací skleněný osmistěn

Osazováním skleněných desek nad vývěrem Vřídla vstupuje do finále druhá etapa rekonstrukce karlovarské Vřídelní kolonády. Spočívá právě v kompletní rekonstrukci síně vývěru. Vřídlo by se v nové podobě, která co možná nejpřesněji odpovídá té původní, mělo zaskvět při slavnostním otevření 5. května.