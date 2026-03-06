Z vraždy ženy v Karlových Varech obvinili jejího druha, před smrtí ji mlátil

„Obviněný muž měl v Karlových Varech několika údery do různých částí těla napadnout svoji pětatřicetiletou družku, která na místě zraněním bohužel podlehla. V nejbližší době bude dán státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí jednatřicetiletého muže do vazby. Na rozhodnutí soudu si obviněný muž počká v policejní cele,“ řekl v pátek ráno karlovarský policejní mluvčí Jan Bílek.
Matka volala policii kvůli dceři, tu našli v bytě mrtvou. Podezřelý seděl u dveří
Policejní akci spustil ve středu v podvečer telefonát od ženiny matky.
„Dvaašedesátiletá žena uvedla, že se nemůže spojit se svou dcerou, která bydlí v Karlových Varech. Zároveň řekla, že se nachází před bytem dcery, kde sedí opilý a agresivní muž. Na místo se okamžitě vydala policejní hlídka, která společně s oznamovatelkou vstoupila do bytu její dcery. V něm byla nalezena pětatřicetiletá žena bez známek života,“ uvedl Bílek.
Opilý muž, který byl před bytem, nadýchal při zadržení 2,52 promile alkoholu. Policisté ho museli nechat nejprve vystřízlivět, až pak mohli začít s výslechem.
Na místě činu zajišťovali technici stopy dlouho do noci. Zatím není jasné, proč pachatel ženu surově bil. „Motiv činu je předmětem dalšího šetření,“ zopakoval v pátek policejní mluvčí.