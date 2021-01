Policie obvinila matku z vraždy novorozence, dítě udusila a pohodila u Ohře

Třiatřicetiletá cizinka porodila v pondělí 21. prosince 2020 v noci přirozeným způsobem v pokoji ubytovacího zařízení v Karlových Varech.



„Bezprostředně po porodu vložila novorozenci do úst utěrku a následně mu ústa, nos a oči přelepila izolační páskou. Kolem krku mu omotala a utáhla pupečník. Poté novorozence zabalila do ručníku a vložila ho do igelitového pytle na odpadky, který vzápětí vložila do tašky. Tašku s novorozencem nechala několik hodin v pokoji a poté ji vzala a odnesla k cyklostezce vedoucí od Chebského mostu k Ostrovskému mostu na pravém břehu řeky Ohře. Tam tašku odložila u stromu v křovinatém porostu nad železniční tratí a řekou Ohře,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Tělo novorozence našly druhý den ráno náhodné svědkyně venčící psy. Na místo ihned vyrazili kriminalisté.

„Prověřovali stovky informací a poznatků zjištěných jak z vlastního šetření, tak ze znaleckých posudků či od pozorných občanů. V pátek 15. ledna jsme v odpoledních hodinách zadrželi podezřelou třiatřicetiletou cizinku. Kriminalisté zahájili její trestní stíhání, obvinili ji ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na dítěti mladším 15 let,“ uvedl Kopřiva.

Jednou ze stop byl růžový ručník s nápisem Bohemia Lázně a.s. Karlovy Vary, ve kterém bylo dítě zabaleno.



Ženu nyní poslal soudce do vazby a hrozí jí až dvacet let vězení nebo výjimečný trest.