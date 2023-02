Čtyři měsíce po volbách se dočkaly Františkovy Lázně nového vedení města

Pozice druhého místostarosty připadla dosavadnímu zástupci starosty Otakaru Skalovi z hnutí PRO Františkovy Lázně s podporou STAN, kterému patří tři místa v zastupitelstvu. Další tři zastupitelé byli do zastupitelstva zvoleni za hnutí Fajn Frantovky, dvě místa získalo ANO 2011 a stejný počet patří Alternativě.

Takové jsou změny na radnici čtyři měsíce po volbách. Nová starostka usedne do křesla rozhodnutím těsné většiny. Pro její zvolení zvedlo ruku sedm zastupitelů ze Sdružení místních a ANO. Rozhodující osmý hlas přidal Otakar Skala.

„Na tom jsme se dohodli. Jednání bylo věcné a vstřícné. Prostě jsme se odmítli hrabat v minulosti a řekli jsme si, že budeme něco dělat pro město. Myslím si, že tato varianta bude změnou k lepšímu. A co se týče chodu radnice, rovněž se nic nemění,“ ujistil Otakar Skala, který stejně jako v předchozím období opět zasedl do křesla místostarosty.

Doplnil, že jednání s Alternativou ztroskotala především na tom, že hnutí neakceptovalo výsledky voleb. „Jejich personální požadavky jsem v určitém okamžiku přestal respektovat. Pro mne je důležité, že program zastupitelstva, který připravovalo původní vedení radnice, byl ve všech bodech schválený. A to znamená, že jedeme dál. Zřejmě dojde k některým změnám priorit,“ uvedl místostarosta.

Městu prý hrozilo, že bude paralyzované

Podle jeho slov se budou politická uskupení ve vedení města společně domlouvat jak na rozpočtu, tak na dalších záležitostech.

„Každá strana musí částečně ustoupit ze svých požadavků, abychom došli k nějakému výsledku. Vše je o kompromisu. Budeme přihlížet k volebním programům obou stran. Věřím, že ve vedení města budeme fungovat na vzájemné dohodě a racionálním přemýšlení,“ řekl Skala.

Podotkl, že pokud by se nové vedení radnice ani tentokrát nepovedlo zvolit, posunula by se volba o další tři měsíce. Další variantou by podle něj byly předčasné volby, které by se konaly na podzim. „To by ale znamenalo, že město by bylo v podstatě rok paralyzované,“ dodal.

Podle starostky Lenky Průšové chce nové vedení města po nástupu do funkcí řešit jako prioritu pracovní problémy na Základní škole Františkovy Lázně, kde je momentálně vyhlášena stávková pohotovost. U velkých investic, které jsou většinou pod dotacemi, radnice zásadní změny nepředpokládá.

Jeden místostarosta je pro město efektivnější

Situaci, která nastala, někteří zastupitelé nepovažují za zcela šťastnou, pro některé byla velkým překvapením. „Ještě před zastupitelstvem jsme ukotvili zamýšlenou koalici, ale pan Skala už byl zřejmě rozhodnutý jinak. Akorát nám to zapomněl říct,“ uvedl dosavadní starosta Jan Kuchař. „Je to totální zrada na voliče, je to proti všemu, s čím jsme šli do voleb. My jako PRO jej vyzveme, aby odstoupil,“ dodal.

Nenadálé bylo spojení Otakara Skaly s Hnutím místních i pro Alternativu. „Byli jsme připraveni zvolit nové vedení města na platformě hnutí PRO, Fajn Frantovky a Alternativa. Navrhovali jsme podporu Janu Kuchařovi pro post starosty, na místostarostu jsme vybrali Petra Černého za Fajn Frantovky,“ uvedl lídr Alternativy Lukáš Fiala s tím, že hnutí preferuje model vedení města jen s jedním místostarostou.

„Pro město naší velikosti je to hospodárnější a efektivnější. Považujeme ale za nepřijatelné, aby se ve vedení města objevila jakákoli trestně stíhaná osoba v souvislosti s nakládáním s veřejnými finančními prostředky. Tahle podmínka se vztahovala na zastupitele Skalu,“ doplnil Lukáš Fiala. Dodal, že požadavky hnutí byly po dobu vyjednávání poměrně konzistentní, nicméně k určitým ústupkům z jejich strany došlo.

„Třeba ohledně kumulace funkcí na postu starosty, kdy Jan Kuchař by současně vykonával poslanecký mandát, nebo Petr Černý by zastával funkci v dozorčí radě Chevaku. Možnost navolit vedení města podle tohoto modelu jsme navrhli i na zastupitelstvu. Ještě před tím ale došlo k volbě starostky, a ta byla zvolena za pomoci Otakara Skaly. My jsme po volbě na protest jednání opustili. Je to pro nás čerstvé, musíme se k tomu sejít a zvážit další postup,“ dodal Fiala.