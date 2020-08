Obce na Ašsku mají málo vody, přesto místní o vodovod příliš nestojí

Z přibližně dvou set majitelů nemovitostí se pro vodovod vyslovila do konce července jen přibližně třetina. A to je pro získání dotace na stavbu za přibližně sto milionů korun málo.

„Rada města nyní připraví doporučení pro zastupitelstvo. To rozhodne, zda má město i za těchto podmínek do projektu jít. Jenže to už s největší pravděpodobností nesplníme podmínky dotace. A to znamená, že bychom museli těch sto milionů korun zaplatit ze svého rozpočtu,“ konstatoval starosta Aše Dalibor Blažek.

Další možností je projekt odložit a počkat, zda se nezmění podmínky státní dotace. Podle Blažka je možné na vodovod a odkanalizování lokality získat přibližně sedmdesátiprocentní státní pomoc, ovšem za předpokladu, že se připojí skutečně všichni obyvatelé.

I tak by však byly podmínky pro získání dotace, co se týče počtu odběrných míst, na hraně. Město proto plánovalo, že zde připraví parcely pro individuální výstavbu, což by mohlo potřebný počet odběratelů zvýšit.

„Chtěli jsme, aby se na zdroj pitné vody mohlo připojit co nejvíce domácností, protože víme, že právě na toto jsou podmínky dotace velice přísné. Dokonce natolik, že pokud bychom nesplnili počty koncových uživatelů, museli bychom ji vrátit. Bohužel, nepodařilo se, problému se ale chceme nadále věnovat,“ předestřel Blažek.

Lidé se měli do konce července písemně zavázat, že se k nově vybudovanému vodovodu připojí a kromě toho zaplatí na účet města 25 tisíc korun. „Za to jsme slíbili, že uděláme projektovou dokumentaci na přípojky a postavíme všem, kteří zaplatili, trubky až k hranici pozemku,“ konstatoval starosta.

Město navíc deklarovalo, že pokud se lidé připojí na vodovod do půl roku od kolaudace, celých 25 tisíc korun jim radnice vrátí. Část přípojek a projekt by tak měli zadarmo. Stavbu přípojky a kanalizace ve své zahradě by si už musel každý majitel zajistit sám.

Stejné podmínky jako trvale bydlící dostali i chataři s trvalým pobytem v Aši. „Pokud nyní zastupitelé rozhodnou, že se stavbou počkáme na výhodnější dotace, již zaplacené zálohy město lidem okamžitě vrátí,“ doplnil starosta Blažek.

Lidé už se vyjádřili před dvaceti lety

Člen osadního výboru Doubrava – Kopaniny Marian Rewczuk se ale nediví, že řada lidí na nabídku města nereagovala. „Vždyť podobný souhlas s výstavbou vodovodu už mnozí dali před dvaceti lety. A od té doby se nic nedělo. Tak to teď hodili za hlavu,“ naznačil Rewczuk, kde by mohl být zakopaný pes.

Podle jeho slov byla i celá kampaň na výstavbu vodovodu značně chaotická. Sice se uskutečnila schůze, ale dva týdny poté se lidé najednou dozvěděli, že by měli platit nějakou zálohu 25 tisíc korun.

„Žije tu spousta seniorů a ti se nemohou najednou splašit a zaplatit takové peníze, protože je prostě nemají. O tom, že je celá věc chaotická, svědčí podle mého i to, že jen najít tu smlouvu na stránkách města není nic jednoduchého. Já si ale stejně myslím, že voda by měla být prioritou města i státu,“ uvedl Marian Rewczuk. On sám prý souhlas podepsal, přestože má ve studni vody dost. Ale uvědomuje si, že jinde chybí.

„Jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury a žadatel o dotaci jsme připraveni s městem Aš na této akci spolupracovat. Počkáme, jak dopadnou jednání města a obyvatel o napojení na vodohospodářkou síť,“ doplnil Petr Černý, předseda představenstva společnosti Chevak Cheb.