Aš přivede vodu do malých obcí i v suchých letech, bude to ale drahé

„To byla částka, o které se hovořilo už v roce 2004, kdy se začalo s přípravami. S obdobnou sumou počítáme i nyní. Problémem je, že se jedná o řídce osídlenou oblast, navíc v létě se chtěla připojit k vodovodu a kanalizaci jen asi polovina majitelů nemovitostí. A to je vážná překážka pro úspěšnou žádost o dotaci,“ uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Podle jeho slov v současné době už nežádá o příspěvek obec, ale správce sítě. „V našem případě je to společnost Chevak Cheb, která může díky dotaci získat až pětašedesát procent nákladů. Zbytek bude muset dofinancovat město ze svého, kromě asi tří milionů korun, což by byl příspěvek společnosti Chevak. Za městem však půjde i riziko, že se k nově vybudovanému vodovodu lidé nepřipojí. Pak bychom museli dotaci vracet,“ vysvětlil Vrbata.

Jak řekl, při jednání s firmou Chevak bylo dohodnuto, že projekt se rozdělí na několik částí.



První etapou bude stavba kanalizace a vodovodu do Dolních Mokřin. „Tato část projektu by měla být levnější. Do Dolních Mokřin totiž vede stará kanalizace, kterou by bylo možné využít a nové kanalizační trubky jimi protáhnout. Náklady jsou odhadovány na 25 milionů korun. Chevak již uspěl se žádostí o dotaci na projektovou dokumentaci a investici převzal do svého portfolia,“ upřesnil Vrbata.

V další etapě by se přichystalo položení sítí do Kopanin a Doubravy. Tady však bude nutné nejprve udělat průzkum, jaký je o připojení zájem. Do jednání s obyvateli obcí se intenzivně zapojili lidé z osadního výboru. Společně s nimi chce město připravit strategii, jak přesvědčit co nejvíce lidí k připojení na vodovod. A to znamená vyšší šanci na získání dotace.

„Osobně si myslím, že i kdyby se všichni připojili, tak nebudou chtít vodu odebírat v plné míře. Já sám napojím na vodovod jen pračku. Vždyť ve vrtu mám vodu, která má kojeneckou kvalitu,“ přiznal Marian Rewczuk z osadního výboru.

Ten nyní společně s dalšími členy výboru obejde všechny lidi v Kopaninách a Doubravě. Bude chtít vědět, zda se připojí, nebo ne. A pokud ano, zda budou vodu odebírat plně, nebo jen částečně.

„Tohle my nyní musíme zjistit. Aby ta čísla odpovídala skutečnosti a aby Chevak byl schopný co nejpřesněji vypočítat, jaký asi bude předpokládaný odběr,“ konstatoval Marian Rewczuk. Doplnil, že pokud někdo bude brát vodu jen zčásti, bude muset mít v domě dvoje samostatná vodovodní potrubí. Jedno pro vodu ze study, druhé pro vodu z řadu. Voda se totiž nesmí mísit.

„Očekávám, že naše šetření budeme mít hotové někdy v únoru. Podle toho, jak dopadne, se začne chystat projekt na vodu pro Kopaniny a Doubravu. Ale podle mého už mohlo být všechno dávno vyřešené a projektová dokumentace už mohla být hotová. Myslím, že pokud by lidé viděli, že už se kreslí, rozhodovali by se ve větším počtu pro stavbu vodovodu,“ uvedl Rewczuk.

Pro radnici je vodovod a kanalizace do odlehlých obcí prioritou. „Snažíme se najít cestu, jak vodovod postavit, protože tu žijí lidé, kteří se takřka každý rok potýkají s nedostatkem vody. Celkem by se mohlo na nové veřejné sítě připojit více než 150 domů. Z toho 72 v Kopaninách, 54 v Doubravě a 26 v Dolních Mokřinách. Navíc zejména obec Kopaniny má potenciál rozvojového území. Na zasíťovaných pozemcích by se daly stavět rodinné domy,“ dodal Vrbata.