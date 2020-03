Někteří lidé na Ašsku nemají vodu ani v zimě, stavba vodovodu je drahá

„Kohouty na úřadu v Hranicích a na hřišti ve Studánce máme stále puštěné. Ještě před pár dny si tu lidé vodu brali, protože měli ve studních sucho. Teď trochu pršelo, tak uvidíme, jestli se to nějak projeví,“ popsal situaci v Hranicích na Ašsku tamní starosta Daniel Mašlár.



O tom, že by město lidem přispívalo na prohloubení studen nebo na nové vrty, se podle jeho slov v Hranicích neuvažuje.

„Myslíme si, že to není ta správná cesta, kudy se vydat. Spodní vody je málo. Pokud si někdo prohloubí studnu, vezme vodu sousedovi. A postavit k domům cisterny? To taky nejde. Domy jsou od sebe poměrně vzdálené, potřebovali bychom několik cisteren najednou. Jenže přistavení jedné stojí šest tisíc korun a navíc po třech dnech se v ní voda musí vyměnit,“ namítl starosta.

V Hranicích se proto snaží rozšiřovat vodovodní řad, aby mohli lidem zajistit dodávky vody bez výkyvů a v požadované kvalitě. Jenže i tohle řešení má v Hranicích hned několik háčků.

„Lokality, kde jsou lidé na suchu, jsou dál od města a shluky domů jsou poměrně daleko od sebe. Navíc jsou některé lokality výš než vlastní vodojem. To znamená nutnost stavět další přetlakové stanice. S ohledem na náš rozpočet to jsou obrovské investice,“ řekl starosta.

Problémy s vodou mají lidé například v Karlově ulici, v Hraniční nebo v lokalitě Krásné údolí, kde stojí hned několik nemovitostí. Voda chybí také v Krásňanech. Pro obce, jejichž zástavba je rozptýlená na velké ploše, je stavba nového vodovodního řadu příliš drahou záležitostí. Navíc je na projekt možné získat dotace jen v případě, že se připojí dostatečný počet odběratelů. A právě to bývá problém.

S úbytkem vody ve studních se potýkají také v lokalitách Kopaniny, Dolní Mokřiny a Doubrava na Ašsku. Postavit sem vodovod a přivést vodu necelým třem stovkám domácností vyjde na částku kolem 100 milionů korun.

Kdo chce vodovod, musí zaplatit kauci

Město Aš, pod které osady spadají, může na projekt získat šedesátiprocentní dotaci. Jenže to by se museli připojit všichni trvale bydlící a také chataři. Pokud by ale došlo k tomu, že by si to lidé rozmysleli a k novému vodovodu by se nepřipojili, město by dotaci muselo vrátit. Navíc by mu kontroloři vyměřili penále, které bývá často ve výši dotace.

„Proto jsme se rozhodli, že budeme požadovat od všech, kteří chtějí vodu, kauci 25 tisíc korun. Za tu částku pro lidi zajistíme kompletní projektovou dokumentaci na stavbu přípojky a navíc jim ji postavíme až k hranicím pozemku. A teď navíc říkáme, že lidem, kteří tu bydlí trvale a připojí se do půl roku od kolaudace vodovodního řadu, tu částku celou vrátíme,“ řekl ašský starosta Dalibor Blažek, který doufá, že právě to bude zárukou, že z projektu lidé nevycouvají.

Zájemci mají čas složit dohodnutou sumu do 12. června. Zastupitelé města se poté sejdou a na základě zájmu lidí rozhodnou, zda se řad bude stavět, nebo nikoli.

„Pokud zájem bude, začne správce sítí, společnost Chevak, ihned s přípravami a zadá projekt. Ten bude stát odhadem až desetinu z celkové částky projektu. To budou další miliony, které půjdou za městem,“ doplnil Blažek s tím, že pokud zájemců o vodu nebude dost, radnice peníze lidem vrátí a projekt dál pokračovat nebude.