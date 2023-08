Pramen minerálky u Kyseleckého Hamru ochrání nová plechová střecha

„Dvakrát natřená střecha z modřínových prken vydržela jedenáct let. Protože ale už svou funkci neplnila, rozhodli jsme se, že by bylo dobré ji obnovit. Nové zastřešení bude z plechu, povrchově ošetřeného vrstvou plastu, takže může sloužit minimálně padesát let. Ale věřím, že klidně vydrží i dvojnásobek. Nesmí ale přijít vandalové nebo zasáhnout přírodní živly,“ říká Jiří Maliňak ze spolku Život na Dyleň.

Podle Maliňáka přijde nová střecha přibližně na 120 tisíc korun. Přispěl na ni Karlovarský kraj, soukromá společnost z Karlových Varů a také řada drobných dárců. Stavbu si vzala na starost chebská firma Tesařství pokrývačství Habart. Při opravě bude částečně odstraněn dožilý chodník. Blízko pramene bývala osada Kyselecký Hamr s hamrem. Nyní už jsou pozůstatky někdejšího osídlení sotva znatelné.

Vlastní pramen vyvěrá v původní jímce s pažením z opracované žuly. Jímka čtvercového půdorysu má strany dlouhé metr. Hluboká je 130 centimetrů. Na obrubě je vytesaný letopočet 1698. Pramen měl lokální význam a byl využíván místními obyvateli k pitným účelům. V 16. století pili minerálku i lázeňští hosté z nedalekého bavorského Neualbenreuthu. Pramen byl distribuován i do okolí jako minerální voda v lahvích.

Podnikatelský záměr na stáčení zkrachoval

Po druhé světové válce se území octlo v hraničním pásmu, minerálka vytékala do potoka. Změny nastaly po roce 1989, kdy se lokalita otevřela. Vznikly plány na stáčení minerálky a její prodej. Tři společníci založili České minerální vody a získali licenci na využití pramene. Průzkum z roku 1995 prokázal vydatnost zdroje s roční produkcí až 150 milionů litrů. Firma začala stavět stáčírnu, ale neshody a následné soudní spory podnikatelský záměr zhatily.