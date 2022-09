Nemohl se nadechnout, říká chebský veterinář, který ošetřil zraněného vlka

„S něčím takovým jsem se ještě nesetkal. Byla to určitě výzva a jsem rád, že jsem se toho mohl zúčastnit,“ říká a přiznává, že ho apatie zraněného vlka jako odborníka hodně překvapila.

„Možná to bylo způsobené jeho mládím, možná zraněním. Faktem je, že když se vlk k nám dostal, byl ve špatném stavu. Několik dnů už nejedl a měl zranění hrudníku. To znamená, že měl v dutině hrudní vzduch, který tlačil na plíce. Nemohl se pořádně nadechnout. Nemohl se bránit, byť to na sobě nedával vůbec znát. Nicméně ten pneumotorax byl hodně výrazný,“ popsal s tím, že k zraněnému zvířeti přistupovali všichni v ordinaci s obrovským respektem.

„Nikdo nemohl tušit, co udělá, přece jen se jedná o divoké zvíře. Ale byl opravdu hodný, až překvapivě,“ konstatoval Houtke, který udělal rentgen, sonografii a zavedl vlkovi do žíly kanylu.

V rámci ošetření se mu povedlo vložit do hrudníku vlka dren a odsát všechen vzduch. „Museli jsme vše dělat jen v lokální anestezii, protože už tak dýchal s obtížemi, a kdybychom ho uspali, mohl by se jeho stav výrazně zhoršit a to by mohlo znamenat problém. Vlkovi se okamžitě ulevilo, bylo vidět, že už dýchá mnohem lépe. Mezitím se uskutečnila infuzní terapie, kdy dostal přímo do žíly výživu,“ popsal veterinář.

„Z rozborů krve vyplynulo, že už delší dobu hladoví. A jako velký problém jsme zjistili potíže s vyhozenou kyčlí. To zranění už muselo být starší, v takovém případě je nutné stav řešit operací. Proto jsme vlka odeslali na ortopedické pracoviště, kde budou schopni tento problém napravit chirurgicky. Tedy vrátit hlavici kloubu zpátky a speciálním šitím zafixovat na místě,“ vysvětlil.

Pro veterináře Michala Houtkeho byl vlk prvním divokým predátorem, kterého ošetřoval. Podle jeho slov se mu z divoce žijících savců nejčastěji dostávají do rukou mláďata divokých prasat nebo srnčata. Stará se o poraněné ptáky, pro které je největším nebezpečím automobilová doprava. Je také téměř osobním lékařem místní čapí celebrity, Chebáčka, který přišel na hnízdě o část nohy. Pečuje rovněž v širokém okolí o hospodářská zvířata.