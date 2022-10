Sražený vlk od silnice má po úspěšné operaci, dostal jméno Vlček

„Vše dopadlo na jedničku, bez komplikací. Pokud se neobjeví pooperační problémy, v což doufáme, tak bude vlčí marod v pátek propuštěn do domácí léčby,“ informoval Vilém Babič, pracovník Záchranné stanice Drosera v Bublavě, která se o Vlčka stará.

Stanice také usiluje o to, aby mohla o vlka pečovat i nadále. „Do volné přírody se už určitě nebude moct vrátit. Nemůžeme si ho ale nechat jen tak, potřebujeme na to povolení příslušných úřadů. Právě teď to začínáme vyřizovat,“ podotkl Babič.

Podle něj je dobrou zprávou, že stačila jen jedna operace. „Zlomeniny mu srůstají samy, stejně tak čelist. Sám začal žrát i pít. Veterinář proto usoudil, že další stresující zákrok nebude zapotřebí,“ uvedl.

Záchrannou stanici Drosera překvapil i zájem a solidarita lidí, kteří příběh zvířecího pacienta sledují. „Denně vyřizuji několik telefonátů a mailů, lidé se ptají, jak se vlkovi daří. Sami mu také začali říkat Vlček, takže mu to jméno ponecháme,“ řekl Babič.

Lidé podle něj poslali na léčbu a péči o Vlčka miliony korun. „A to nejen z České republiky, ale řekl bych z celé zeměkoule. Jsou to třeba lidé z Austrálie, Německa, Polska i severských zemí. Všem moc děkujeme,“ dodal.

Zraněného vlka našli houbaři v příkopu u silnice mezi Horní Blatnou a Potůčky na Karlovarsku 24. září. Ujala se ho Záchranná stanice Drosera, která se spojila s veterinární klinikou v Praze, kam zvíře putovalo hned po prvním ošetření v Karlových Varech.