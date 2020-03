Ostudné hlavní nádraží v Aši půjde k zemi, nahradí ho zcela nové

O osudu budovy ašského hlavního nádraží se mluví už dlouho. Velkorysá stavba ze 70. let minulého století, na které se zub času notně podepsal, slouží v současnosti jen jako výdejna jízdenek.

A městu vzhledem ke svému stavu čest nedělá. Oprýskaná budova se zrezlými obklady na fasádě je totiž prvním nádražím, které na cestě vlakem do vnitrozemí turisté ze zahraničí uvidí.



„Kdysi zde stála historická budova nádraží. V 70. letech na jejím místě vyrostlo nádraží nové, velkorysé, moderní. Jenže tehdy se na železnici žilo jinak. Byla zde čekárna, čítárna a vyhlášená restaurace, kam chodila na obědy polovina Aše,“ zavzpomínal starosta Dalibor Blažek na doby, kdy jedno z ašských nádraží prožívalo svou zlatou éru.

Jak se změnila doba, stala se velká budova nepotřebnou. „Dnes už zde sídlí jen pokladní a výpravčí. Jinak je nádraží prázdné a chátrá. Proto se začalo řešit co s ním. My bychom byli nejraději, kdyby se část budovy ubourala a zbytek zrekonstruoval, protože tu stavbu vnímáme tak trochu jako technickou památku z minulého století,“ vysvětlil starosta.

Navíc má ašské hlavní nádraží i historický význam. Leží totiž na trati, kudy zamířil v září 1951 takzvaný Vlak svobody za přísně střeženou státní hranici do německého Selbu. „Ovšem tehdy tu stála jiná budova,“ upozornil kronikář města Milan Vrbata.

Jenže studie odhalily, že výrazně výhodnější bude dům zbourat a nádraží postavit zgruntu nové. A ačkoli je vedení města přesvědčené, že bourání není pro město tou nejsprávnější variantou, nebude prý přípravy komplikovat.

„Nechceme riskovat, že se práce nestihnou do doby, než v Aši a sousedním Selbu začnou velké oslavy, které se chystají na rok 2023 v rámci Bavorsko – českých týdnů přátelství Selb – Aš. A vítat v takové budově návštěvníky, kteří by k nám přijížděli vlakem ze slavnostně vyzdobeného zahraničí, to by byla jedním slovem ostuda,“ dodal starosta.

Město se chce v této věci se železničáři spojit a vystavět v sousedství nové budovy nový dopravní terminál pro autobusy.

„Nemáme ambici stavět tu velké autobusové nádraží jako v Chebu. Ale chtěli bychom k novému nádraží soustředit dopravu, a to jak krajskou, tak místní. Aby se tu ty linky potkávaly. Bude to však složité, protože okolní pozemky patří buď Českým drahám, nebo Správě železnic. To musíme nejprve nějak vyřešit,“ řekl starosta.

Dodal, že část nádražní budovy by mohla sloužit i jako zázemí pro řidiče. Vzniknout by tu měla nová autobusová točna a kryté nástupiště pro tři autobusy. Součástí záměru je také parkoviště, nový městský mobiliář a úprava zeleně.

Chceme nádraží, ne jen zastávku, zní od obyvatel

Další starostí obyvatel je, aby nové nádraží nevypadalo jen jako zastávka. Varovný příklad mají v nedalekém bavorském městě Rehau, kde na místě bývalého nádraží dnes stojí jen prosklená kukaň.

„Jenže my chceme, aby tu měl člověk pocit, že je ve městě a ne na zastávce někde mezi poli. Požádali jsme proto partnery ze Správy železnic, aby nechali zpracovat tři možné podoby nové nádražní budovy. Také bychom byli rádi, kdyby společnost v rámci soutěže oslovila nějakou místní projekční kancelář a aby ve výběrové komisi zasedl i zástupce našeho města,“ dodal starosta Blažek.

Plán před časem potvrdil také mluvčí Správy železnic Marek Illiaš. „S městem v této souvislosti komunikujeme. Vše je zatím ve fázi návrhů a studií.“