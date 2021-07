Řidiči ničí sloupky bránící vjezdu do lázeňské zóny, Vary zpřísní podmínky

15:50

Do statisícových částek se šplhají škody, které způsobují motoristé na výsuvných sloupcích zabraňujících vjezdu do lázeňského území Karlových Varů. Magistrát aktuálně řeší osm takových případů. I to je jeden z důvodů, proč město nyní zpřísňuje podmínky pro vjezd do lázní.