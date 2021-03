Vyčerpaným zdravotníkům pečeme dál, protože si jich vážíme, říká kaplan

Jak vlastně pečení pro zdravotníky začalo?

Pečení jsme spustili loni na jaře a první balíček jsme předávali 26. března do nově zřízeného covidového oddělení chebské interny. Byl to takový náš způsob, jak zdravotníkům říct: Nejste v tom sami, děkujeme. Na internu jsem tehdy docházel jako nemocniční kaplan na návštěvy pacientů a tamních zdravotníků mi bylo velmi líto. Byli nesmírně izolovaní, lidé se jich stranili jako potenciálních přenašečů neznámého viru, ze kterého měli tehdy všichni strach. Proto jsme jim chtěli dát najevo, že si jich vážíme. A nás, pravoslavné křesťany, tehdy napadlo překvapit je právě tímto způsobem. Pro mne bylo důležité i samotné setkání se zdravotníky. Chtěl jsem jako kaplan sdílet to, co zažívají uvnitř nemocnice, naslouchat jejich starostem a být s nimi.

Kdy se k vám přidali další dobrovolníci?

Když začala druhá vlna, došlo mi, že to sami neutáhneme. Bylo zřejmé, že napodruhé se virus dotkne fungování nemocnic daleko větší měrou než na jaře. Oslovil jsem proto své kolegy, duchovní různých církví, s žádostí o spolupráci. Hned týž den, 18. října, přišly první odpovědi. Rozdělili jsme si služby v pečení a už 26. října jsme do nemocnice vezli první společné balíčky, tentokrát v rámci iniciativy, kterou jsme pojmenovali „Peče celá ekumena“. Do nemocnice jsme vozili dobroty dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek. Bylo to opravdu náročné tempo. Řekli jsme si, že vydržíme až do Vánoc a pak se uvidí. Jako optimista jsem věřil, že po Vánocích už třeba bude po covidu... Čím blíže se ale to datum blížilo, tím víc bylo zřejmé, že nás čeká i třetí vlna.

Kolik lidí se na pečení v rámci této iniciativy podílí?

Během druhé vlny se na pečení podílelo přes osm desítek dobrovolníků. Bylo to konkrétně osm sborů, jedna hotelová kuchyň a dvanáct dobrovolníků bez příslušnosti k církvi nebo nějakému sboru. Celkem jsme zorganizovali osmnáct pečicích dnů, v jejichž průběhu jsme do nemocnice doručili dvaasedmdesát zásilek pro různá oddělení. Přišlo mi úžasné, že pečení pro zdravotníky podpořili i lidé mimo náš kraj. Ozývaly se hlasy z různých koutů republiky, ale i ze Slovenska a z Německa, s tím, že chtějí pečení pro zdravotníky v chebské nemocnici finančně podpořit.

A v současnosti?

Stálými tahouny iniciativy jsou I. a II. sbor baptistů z Chebu, Křesťanské společenství Cheb, věřící Římskokatolické farnosti z Chebu, Skalné a Lubů, sbor Církve československé husitské z Chebu a Sokolova, Pravoslavná církevní obec z Františkových Lázní a akční ženy z chebské pobočky centra pomoci samoživitelům Nádech. Připojila se ale i celá řada jednotlivců i soukromníků, například Wellness hotel Bohemia Františkovy Lázně. Každý ze stálých partnerů iniciativy má svého koordinátora, já pak funguji jako hlavní spojka.

Stále jezdíte do nemocnice dvakrát týdně?

Aktuálně už jen jednou, ve čtvrtek. Řekli jsme si, že během třetí vlny trošku zvolníme, dvě zavážky týdně byly opravdu náročné. Dva dny před Štědrým dnem jsme tak dovezli do nemocnice poslední balíčky, dali si chvíli pauzu a 14. ledna projekt opět spustili. V čase stávající třetí pandemické vlny jsme zatím doručili deset zásilek, což představuje pět desítek balíčků pro různá oddělení. Jen pro představu uvedu, že na přípravě každé zásilky se podílí šest až dvanáct lidí. Pouze samotná kompletace hotových balíčků a jejich doručení představuje přibližně čtyřhodinovou časovou dotaci. Zmenšili jsme tedy četnost zavážek, ale zvětšili jejich objem.

Mohou se k pečení pro zdravotníky přidat další lidé?

Samozřejmě. Kdokoli, kdo má chuť pro zdravotníky upéci, navařit, nakoupit jim ovoce nebo něco dobrého, podpořit je nějakým pozitivním vzkazem nebo třeba malým dárkem. Je to určitě vítaná pomoc. Pro případné pekaře a pekařky nabízím své telefonní číslo 773 660 205, na které se mi mohou ozvat a domluvit podrobnosti. Já vždy každé rodině doporučuji, aby k balíčku napsala svůj vlastní osobní vzkaz pro zdravotníky. Přijde mi pěkné, když člověk otevře krabici, ve které je domácí koláč nebo slané pečivo, a může si k tomu přečíst krátký vzkaz či povzbuzení od konkrétních rodin. Oslovit je možné i Lucii Polákovou z Komunitního osvětového společenství, které rovněž začalo péci a podporovat zdravotníky nemocnice. Samozřejmě je tu i celá řada podniků, z nichž jednorázově zavolají do nemocnice a řeknou: „Máme pro vaše zaměstnance dárkové balíčky.“ Každý takový čin je určitě super a vítaný.

Do kdy si myslíte, že bude tato iniciativa fungovat?

Aktuálně chceme pečením podporovat zdravotníky minimálně do konce třetí pandemické vlny. Pak dáme spolu s dalšími duchovními chebské ekumeny opět hlavy dohromady a uvidíme, co dál. Je možné, že se pečení přetransformuje do jiné formy pomoci, kdo ví...

Když se dnes podíváte na nemocnici, jak se v průběhu posledního roku proměnila?

Nemocnice prošla neskutečně velkou zatěžkávací zkouškou – de facto stále funguje v krizovém režimu. Otázkou proto není, nakolik se nemocnice změnila během posledního roku, ale nakolik se nemocnice změní, až stávající vlna koronaviru opadne. Díky tomu, že v nemocnici působím jako kaplan, je mi to prostředí blízké a lidé uvnitř nemocnice jsou pro mne velmi důležití. A vidím, že sami zdravotníci prožívají velmi těžké období. Jsou unavení, konfrontováni se smrtí svých pacientů, s úmrtími uvnitř svých rodin, s omezenými zdroji, které mohou svým pacientům poskytnout. V nemocnici umíralo a stále umírá velké množství lidí – včetně zdravotníků samotných. O nedostatku interních lékařů se hovořilo v naší nemocnici už velmi dlouho, ale nikdy to pro nikoho z krajských politiků nebylo skutečné téma. Nyní jsme za to v našem okrese zaplatili velkou daň v podobě řady lidských životů. Naše nemocnice potřebuje zoufale zkušené a zapálené interní lékaře, potřebuje gerontologické oddělení, které by odpovídalo místní věkové skladbě obyvatel. Potřebuje management, který bude mít v rukou skutečné pravomoci a nástroje, díky kterým si zkušené lékaře a sestry udrží a bude je motivovat v dalším vzdělávání. Pokud se nemocnice nestane zásadním politickým tématem, bude se v Chebu znovu brzy umírat ve velkém, budeme znovu laboratoří Česka, ze které se ostatní budou učit, jakých chyb se vyvarovat.

Co vám v poslední době udělalo radost?

Mám radost ze všech lidí, kteří jsou solidární a inspirativní, z lidí, kteří jsou připraveni druhým v této těžké době pomáhat. Potěšil mne třeba Strom díků, který před Chebskou nemocnicí ozdobily dobrovolnice z Nádechu. Mám radost ze svého nového kolegy, římskokatolického faráře Petra Hrušky, který v nemocnici začal pomáhat jako nemocniční kaplan. Těším se ale i z toho, že je venku čím dál víc světla. Vnímám to jako novou naději v boji s pandemií a věřím, že to společně zvládneme.