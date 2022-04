Dopisy dostanou v Kraslicích razítko s pomlázkou, chodí i z Číny či USA

„Tradice orážení příležitostným razítkem s velikonočními motivy v Kraslicích se udržuje už od devadesátých let minulého století. A to pouze s jednou pauzou v roce 2020 způsobenou koronavirem. O tradiční velikonoční razítko České pošty je každoročně velký zájem. Letos jej zájemci mohou využít od 11. do 14. dubna 2022,“ uvedl Matyáš Vitík, mluvčí České pošty.

Na samém počátku tradice Velikonoční pošty stál za podobou razítek kraslický rodák Václav Kotěšovec. Už řadu let se ovšem motivy, obdobně jako u Ježíškovy pošty na Božím Daru, připravují centrálně.

Zájem o příležitostné razítko podle vedoucí kraslické pošty Ivy Vlčkové neochabuje. „I když není takový, jako byl vloni,“ podotkla Vlčková. Na loňském zájmu se projevila už zmiňovaná roční přestávka způsobená pandemií covidu-19.

Poté, co se vloni život alespoň částečně vrátil k normálu, se na kraslické poště sešlo na 30 kilogramů zásilek. „Letos jich je zatím odhadem 17 kilogramů. Ale další ještě v týdnu přijdou. Ti, co své přání napsali o víkendu, budou zásilky odesílat v pondělí a úterý,“ naznačila vedoucí pošty.

Pohlednice i další zásilky schraňují v Kraslicích už dva týdny. „První vlaštovky jsme ale evidovali před měsícem a půl,“ doplnila Iva Vlčková.

Evropa stále vede

Mezi adresáty velikonočních přání i letos dominují Evropané, především pak Češi, pro které se příležitostná razítka stala sběratelskou kuriozitou.

To ovšem neznamená, že by se mezi zásilkami tu a tam neobjevila nějaká exotická známka. „Mám tady Japonsko, Čínu, Singapur, Hong Kong či USA. Ale je toho méně než vloni,“ potvrdila vedoucí kraslické pošty.

S razítkováním pomáhá běžnému osazenstvu pošty ještě brigádnice. Iva Vlčková předpokládá, že nejvíce práce bude ve středu a ve čtvrtek.

Kdo by chtěl do své sbírky získat unikátní razítko, může se buď vydat přímo do Kraslic, nebo mohou využít korespondenční možnosti. „Na pohlednici je nutné napsat adresu toho, komu chcete přání adresovat, a nalepit poštovní známku. Přání pak vložíte do ofrankované obálky, kterou pošlete na adresu Velikonoční pošta, 358 01 Kraslice. Zaměstnanci pošty váš pohled orazítkují a odešlou adresátovi,“ popsal návod mluvčí České pošty.