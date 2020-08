Radar zklidnil piráty silnic ve Stráži, na pokutách už zaplatili miliony

„Stačilo, aby se v médiích objevila zpráva o tom, že se něco takového chystá, a pirátů výrazně ubylo. Dokonce ještě před tím, než byl radar spuštěn,“ konstatoval Douda.

Hrozba pokut tak přiměla řidiče, aby ve Stráži sundali nohu z plynu. „Myslím, že instalace radaru hodně pomohla,“ doplnil místostarosta Stráže.

Radar úsekového měření zaplatila a provozuje radnice z nedalekého Ostrova. A také kasíruje hříšníky. Městu se tak už na pokutách vrátila počáteční investice takřka 2,5 milionu korun.

„Na pokutách jsme vybrali více než tři miliony korun, téměř tři a půl,“ potvrdil starosta Ostrova Jan Bureš.

V souvislosti s měřením ve Stráži musela ostrovská radnice přijmout čtyři nové referenty, další člověk, který vyřizuje výhradně tuto agendu, pak sedí na městské policii.

„Teď už vlastně celý systém vydělává na jejich platy,“ s nadsázkou konstatoval Bureš.

Drobnou, ale poměrně nákladnou komplikaci, způsobili ostrovské radnici dělníci, kteří před nedávnem opravovali povrch silnice. Společně s vrchní vrstvou asfaltu totiž odstranili i takzvané kalibrační čáry.

„Přístroj se řídí čárami na silnici. Opětovná kalibrace celého systému stála přes 100 tisíc korun,“ popsal potíž Bureš.

Z radnice ve Stráži nad Ohří už dlouho zní, že by se podobná technologie měla objevit i v nedaleké Boči. Tam je problémovým místem dlouhá rovinka ve směru na Klášterec nad Ohří. Proti se ale vyslovili dopravní policisté.

„Vzhledem k současné právní úpravě, kdy úsekové měření postihuje zejména provozovatele vozidla bez udělení bodů, považujeme toto řešení pouze jako krajní,“ uvedla policejní mluvčí Eva Valtová.

Tam, kde chce obec zavést úsekové měření, by podle názoru policistů měla především přispět ke zklidnění dopravy stavební úprava na komunikaci.

„Stavební úprava je totiž psychologickým signálem pro řidiče ke snížení rychlosti jízdy,“ vysvětlila mluvčí.

Úsekové měření ve Stráži nad Ohří schválila policie z toho důvodu, že přes obec vede hlavní tah na Chomutov s velkým pohybem osobní i nákladní dopravy a chybí zde chodníky.

„Toto řešení by mělo přispět ke zklidnění dopravy a zejména k ochraně těch nejzranitelnějších účastníků, kterými jsou chodci,“ dodala Valtová.

Jediná možnost je obchvat

Stráž nad Ohří hustotou dopravy trpí už dlouho. Podle několik let starého materiálu obcí denně projede na deset tisíc osobních a nákladních vozidel. Přes Stráž totiž vede hlavní tah ve směru do Ústeckého kraje.

Starostka obce Jana Viková se obává, že hustota dopravy, zejména pak té kamionové, ještě stoupne s avizovanou výstavbou dvou hal v průmyslové zóně Ostrov - North.

Jedinou možností, jak zajistit ve Stráži klidný život, je podle Vikové přeložka hlavního tahu silnice I/13. O té se hovoří už desítky let. Existují dvě varianty - pravobřežní a levobřežní. Ani jedna z nich ovšem nespěje k realizaci. Vedení Stráže navíc tvrdí, že k ideálu nejblíže má varianta třetí, totiž tunel.

„Začínal by někde u hornohradské zatáčky a ideálně končil nad Bočí. Všechny varianty mají nějaké nedostatky. Pravobřežní obchvat zasahuje do ochranného pásma Karlovarské Korunní, vlevo zase máme vzácné druhy zvířat. Jejich realizace by byl obrovský zásah do života v obci,“ naznačila starostka.

Kraj proto na popud vedení obce nechal vypracovat i variantu tunelu. Ani v tomto případě se ovšem nedá očekávat, že by se situace začala měnit v dohledné době.

„Bylo nám řečeno, že minimálně pět let se do země nekopne. Takže zatím se musíme smířit s obrovským náporem dopravy,“ podotkla Viková.