Školy zápolí s náporem žáků z Ukrajiny, problém mají hlavně menší města

Mnozí uprchlíci míří v kraji například do Mariánských Lázní, kde podle týden starých dat ministerstva vnitra žije už téměř tisícovka nově přihlášených Ukrajinců, většinou matek s dětmi.

Jenže tamní dvě školy nejsou schopné takové množství nových žáků, kteří navíc neumí jazyk, kapacitně zvládnout.

Podle místostarosty Miloslava Pelce město nemá další prostory vhodné pro výuku. Rovněž není, kdo by tyto děti učil.

„V takovém množství ty děti nemůžeme pustit do základních škol, tohle jako město prostě sami nezvládneme,“ říká zástupce mariánskolázeňského starosty Pelc. Město prozatím plánuje zřídit alespoň takzvané adaptační skupiny.

„Ctíme metodiku ministerstva školství. Sestavujeme adaptační skupiny, v nichž se budeme snažit dětem zajistit vzdělávání v českém jazyce. Jedná se hlavně o ty nejmenší, tedy děti do mateřinek a na první stupeň základních škol. Dohodli jsme se, že je nepustíme do kolektivů dříve, než budou umět alespoň několik základních slov, než se trošku domluví. Protože jinak ty děti učitel jen hlídá, a to je ve všech směrech špatně,“ konstatuje Pelc.

Radnice je podle něj momentálně ve fázi zjišťování a vytváření adaptačních skupin, které by měly vznikat přímo v místech, kde děti žijí.

„Chceme zacílit na jazykovou bariéru a v průběhu 90 dnů, kdy nemusí ještě nutně do školy, se zaměřit na rozvíjení slovní zásoby. Mezitím proběhnou zápisy do prvních tříd a mateřinek a teprve od 1. června do 15. července bychom měli přijímat děti z Ukrajiny,“ vysvětluje.

Jak řekl, zatím není jisté, zda město nakonec nebude muset zřídit samostatné třídy. Jenže ve školách to nepůjde. Jsou plné. „Ale kde, v jakých prostorách, to zatím nevíme. Nevíme ani to, kdo by v nich učil. Je to těžké, těch uprchlíků je ve městě skutečně hodně. Rovněž nevíme, zda všichni přihlášení v Mariánských Lázních skutečně zůstanou, protože tu zřejmě nebude tolik pracovních příležitostí,“ přemýšlí.

S překlady zatím pomáhají maminky

Podobný nárůst dětí zaznamenala i škola ve Františkových Lázních. „Už dříve přišlo několik ukrajinských dětí, které jsme zařadili do tříd. A teď jsme jich tu měli dalších šedesát. Do běžných tříd je zatím zařazovat nebudeme, zřídili jsme pro ně třídu novou, kde se intenzivně věnujeme výuce češtiny,“ uvedla zástupkyně ředitelky Monika Křesťanová.

Tu trápí i skutečnost, že neví, jak učitele češtiny, kteří se dětem věnují nad rámec svých povinností, zaplatí. „Žádného ukrajinského lektora zatím nemáme, s překlady pomáhají dvě maminky. Máme čtyři skupiny, zajistila jsem čtyři české učitele. Pro ně se mi podařilo získat na deset dnů peníze z dotačního programu, pak budu o podporu žádat znovu. Pokud ten program skončí, obrátíme se s prosbou o pomoc na našeho zřizovatele, na město,“ nastínila.

Ani tady přesně neví, jak to bude dál. Spousta Ukrajinců navíc pokračuje v online výuce na svých školách. Pro ně je prioritou dokončit ročník doma. Do tajů češtiny pronikají odpoledne.

Pomůcky nakoupily firmy

Nárůstu žáků čelí i školy v Chebu. Zájem roste o 5. základní školu, podobně je na tom i 6. základní škola u bazénu.

„V průběhu jarních prázdnin jsme zapsali 41 dětí z Ukrajiny. Zařadili jsme je do tříd, odkud si je učitelé budou brát na výuku češtiny. Podařilo se nám pro ně zajistit čtyři adaptační koordinátory přes národní pedagogický institut. Se zajištěním pomůcek pomohly místní firmy, které pro děti nakoupily aktovky, bačkory nebo poskytly peníze na zakoupení tabletů. My jsme sice něco pořídili, ale finančně na něco takového nejsme vůbec připraveni,“ dodává ředitelka 6. základní školy Štěpánka Dostálová.