Hráče vezmeme i do reálné pěstírny marihuany, říkají tvůrci únikových her

Dá se toto podnikání alespoň v nějaké formě přesunout do online prostoru?

Existují různé varianty, kam zážitek z únikových her posunout. Můžete se doma na počítači dívat, jak někdo hraje za vás, nebo se pustit do moderní online únikové hry, která vás vtáhne do děje, a přitom nebudete muset ani opustit váš obývák. To všechno je ale programátorsky náročné. My raději trávíme čas zdokonalováním a úpravou našich stávajících místností, aby bylo vše připravené, až opět otevřeme dveře našim hráčům.

Připravujete i něco nového?

Ano. Možná jdeme trošku proti proudu, ale neusnuli jsme a neutápíme se v depresích. Naopak připravujeme úplně novou hru, kterou jsme si přáli dát do kupy už dlouhou dobu.

Můžete nám ji trochu přiblížit?

Popíšu vám to trochu s nadsázkou a možná s lehkou mystifikací – při covidovém úklidu jsme se odhodlali rozbít stěnu, o které víme několik let. Za ní jsme našli reálnou pěstírnu marihuany, do které hráče nyní vezmeme na exkurzi. Hra bude propojovat moderní technologie a různé mechanické prvky. Úkoly jsou vytvořené přesně na téma dané hry a zážitek bude opravdu autentický.

Ve chvíli, kdy pro vnitřní prostory platí více omezení než pro venkovní, napadlo vás věnovat se nějakým venkovním, například geolokačním hrám či venkovním pátračkám?

Jednu takovou máme dokonce v testování, jedná se spíše o poznávací hru karlovarských pramenů než o klasickou únikovku. Navíc od září umíme přímo v areálu, kde máme naše hry, uspořádat vnitřní i venkovní hry až pro 40 osob najednou.

První vaši únikovou hru jste založili v roce 2016. Kam se od té doby vaše hrací místnosti posunuly?

Nejen ty naše, ale úplně všechny hry se posunují hlavně technologicky. V podstatě neexistují limity toho, jak hra může vypadat a co v ní můžete zažít. V tom se snažíme neustále růst. Hlavní je zážitek hráče z prostředí, které navštíví, a z příběhu, který by ho měl maximálně vtáhnout do děje.

Jak se za tu dobu proměnila poptávka lidí?

Lidé hledají něco navíc, nějaký wow efekt, a ne jen najít klíč a odemknout s ním zámek. Hráči se chtějí dozvědět o historii prostoru a rádi si ho prohlédnou i po hře.

Co lidé nyní od únikových her nejvíce chtějí?

Chtějí se potkávat – chodí rodiny, ale i party přátel, které se potkají třeba jen u samotné hry. A samozřejmě se chtějí trošku bát, to není nikdy na škodu.

Než přišla pandemie, o co byl mezi lidmi největší zájem?

V únoru jsme otevřeli novou hru Ostrov, která vznikla ve spolupráci s Domem kultury Ostrov a byla po ní obrovská poptávka. Bohužel, byla ihned zaříznuta pandemií. Přitom bylo z návštěvnosti evidentní, že lidé se chtějí bavit a nebojí se do zábavy investovat – termíny her byly obsazené dlouho dopředu.

Vrací se k vám vaši věrní hráči? Objevují se stále i úplní nováčci?

Vracejí, někdy i po několika letech, což nás těší. Někdy se stane, že přijdou na první hru a zábava se jim tolik zalíbí, že si neplánovaně hned zahrají nějakou další.

Máte ještě stále nové nápady na oživení vašich her?

Ano, i proto tvoříme stále něco nového. Některé principy se opakují, ale vždy jde vymyslet úkol tak, aby byl originální a lidem se líbil.

Kde čerpáte inspiraci?

Téměř všude. Někdy je to film, zážitek, ale stačí i poslouchat samotné hráče.

A zvládnete vše i technologicky zajistit čistě svépomocí?

Pokud je nějaký úkol technologicky nad naše schopnosti, máme ve svém okolí spoustu skvělých a šikovných přátel, kteří tomu rozumějí a rádi nám pomohou s realizací. Samozřejmě jsme zkoušeli poptávat odborné místní firmy, ale většinou to bylo velmi finančně nákladné a také časově náročné.

Kam až se dá v rámci únikových her zajít?

Přemýšleli jsme o několikahodinové hře, kde by lidé pracovali v exteriérech. Navíc jsme zrealizovali hru na hradě Loket a na zámku v Toužimi.

O co v nich šlo?

Na Lokti se jednalo o dvouhodinovou hru, kterou obsluhovali herci v dobových kostýmech. Tematicky byla zasazena do 16. století a odehrávala se ve všech hradních prostorách. Díky tomu byli hráči rychle vtaženi do děje a ohlasy na hru byly velmi kladné – hra byla kompletně vyprodaná za necelou hodinu od spuštění rezervací. Hra na toužimském zámku byla také jedinečná hlavně díky prostoru, kde se hráči pohybovali. Týmy sbíraly body a díky tomu soupeřily i proti hráčům, kteří šli na hru v jiných časech. Důležitá byla týmová aktivita a zručnost. Opět jsme zde měli herce a myslím, že se jednalo o opravdu krásný zážitek.

Máte v rámci tohoto podnikání ještě nějaké cíle?

Abychom byli stejně oblíbení jako doteď a lidé odcházeli stále spokojení. K tomu si přejeme samozřejmě úspěch a oblíbenost nové hry.

Co očekáváte od příštího roku?

Hlavně věříme, že se nastartuje ekonomika a nebudou další drtivá opatření. Doufáme, že se navrátí školní výlety i letní turismus.

Promění se následkem koronaviru nějak vaše hry a podnikaní už natrvalo?

Rozhodně zachováme i do budoucna nastavená hygienická opatření, na která jsme si zvykli při pandemii. Upřednostňujeme platby kartou a dezinfikujeme a uklízíme důkladněji prostory her pro bezpečí hráčů. Při dalším rozvoji podnikání rozhodně budeme diverzifikovat portfolio našich aktivit.