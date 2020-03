Rybáři čistili přehradu Skalka u Chebu. Posbírali tunu odpadu

„Máme rádi vodu čistou. V tom jsme srdcaři. Proto jsme se rozhodli, že si okolo vody uklidíme. Využili jsme toho, že je přehrada částečně vypuštěná. Nízká hladina vody odhalila spoustu nepořádku na dně. Z bahna jsme vytahali dětské kočárky, sklo, lehátka, kempingové židle a spoustu dalšího. Je neskutečné, co lidé dokážou do vody naházet,“ řekl zakladatel skupiny a jeden z hlavních organizátorů sobotní akce rybář Michal Čuchran.

Uklízelo se i na břehu. V chladnějším předjaří, kdy ještě nevyrašila tráva, tu byl nepořádek dobře vidět. „Na přibližně půlkilometrovém úseku to byla odhadem tuna věcí, které v přírodě nemají co dělat. Našli jsme velké pneumatiky ze zemědělských strojů, ale i malé z osobních automobilů. A opět kočárky, jeden dokonce i s panenkou, spodní prádlo, rozlámané sedací soupravy, kusy nejrůznějších plastů, igelitové tašky a obrovské, skutečně obrovské množství lahví od tvrdého alkoholu s cizojazyčnými nápisy,“ ukázal Michal Čochran obsah jednoho z modrých pytlů, do nichž rybáři nepořádek sbírali.

„Myslím si, že podobné to bude i jinde. My jsme si vybrali právě tuhle lokalitu, protože tady na té louce se dá dojet autem až k vodě. A nespletli jsme se, bylo toho tu opravdu hodně,“ dodává.

Uklízet se ještě půjde

S úklidem pomůže nadšencům i město Cheb. Rybář Michal Fiala radnici o akci informoval a domluvil se, že sesbíranou hromadu nepořádku nechá radnice odvézt.

Jak se členové týmu shodli, určitě to nebude akce poslední. Příště chtějí pozvat i rybářský a hasičský potěr, aby jim s úklidem v přírodě pomohl. „Musíme začít u dětí, protože starší lidi, ty už to asi nenaučíme. Je třeba jim ukázat, kolik toho nepořádku tady je a kolik námahy stojí to uklidit. Myslím, že kdo si sbírání nepořádku na vlastní kůži vyzkouší, tak už žádný odpad jen tak do křoví nevyhodí,“ dodal Čuchran.