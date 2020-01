Aš chce udržet učitele příspěvkem na dojíždění, můžou dostat až 35 tisíc

„Máme zájem o kvalifikované učitele a jejich potřeby vnímáme. Proto jsme se rozhodli, že do rozpočtu pro letošní rok i pro léta následující zařadíme položku, ze které budeme zaměstnancům našich škol a školských zařízení vyplácet příspěvek na dopravu,“ řekl zástupce ašského starosty Pavel Klepáček.



Dotaci na cestovné mohou získat ti, kteří dojíždějí do Aše ze vzdálenosti větší než deset kilometrů. Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí 10 až 35 tisíc korun za rok, a to v závislosti na vzdálenosti a počtu odučených dní v měsíci.



Na nejvyšší částku mohou zájemci dosáhnout, pokud dojíždějí ze vzdálenosti větší než 30 kilometrů. Město si tak chce kantory pojistit, aby neodcházeli. „O přiznání příspěvku požádalo osmadvacet zaměstnanců, z toho 21 pedagogických a sedm nepedagogických. První peníze vyplatíme v únoru. Celková výše příspěvků pro letošní rok činí 690 tisíc korun,“ upřesnil mluvčí města Aš Milan Vrbata.

Na peněžitou podporu od města má nárok zaměstnanec se smlouvou na dobu určitou i neurčitou, která však musí trvat déle než pět měsíců. „Příspěvek vyplácíme dvakrát ročně, v únoru a v červenci, vždy zpětně za odpracované pololetí,“ dodal.



Jak uvedl starosta Dalibor Blažek, nechtěli jít Ašští podobnou cestou jako Cheb. „Přišlo nám nefér, když dojíždějící učitel část svého výdělku musí investovat do dopravy. A tak jsme jim chtěli trochu přilepšit,“ konstatoval starosta.

Podle jeho slov dojíždí nejvíc učitelů do zdejší umělecké školy, někteří až z Mariánských Lázní. „A my jsme rádi, že je tady máme. Protože i díky nim má naše škola výsledky a slaví úspěchy. Do Aše ale dojíždějí také kantoři z Chebu. Náš příspěvek je pro ně výhodnější než jednorázová pobídka, protože jej dostanou opakovaně každý rok,“ dodává starosta.

Cheb vsadil na motivační příspěvek a už má nové učitele

Chebu se už podařilo získat šest nových pedagogů. Ve městě totiž může učitel při nástupu do některé ze základních škol dostat pobídku 100 tisíc korun. „Všichni tito učitelé posílili řady pedagogického sboru 5. základní školy. Čtyři přišli z jiných měst, dva ze středních škol,“ upřesnila mluvčí města Cheb Simona Liptáková.



Chebští zastupitelé odsouhlasili motivační příspěvek učitelům loni na jaře. Podmínkou je, že nastupující pedagog v uplynulých pěti letech neučil ve škole zřizované městem Cheb. Příspěvek město vyplácí po odpracování tří měsíců. Nová posila se také musí zavázat, že v některé ze škol města odpracuje alespoň pět let.

„Z nedávno provedené analýzy vyplynulo, že v nejbližších letech odejde do důchodu více než třicet vyučujících. Pokud by se za ně nepodařilo najít náhradu, mohlo by na chebských školách dojít k vážné personální krizi,“ uvedl starosta Antonín Jalovec důvody, které město k takovému kroku vedly.

Nedostatek učitelů se snaží řešit i vedení kraje. „Podle mě by bylo dobré talenty pro toto povolání podchytit, motivovat a cíleně podporovat už na středních školách,“ řekl před časem krajský radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč s tím, že kraj také chystá motivační náborové příspěvky přímo pro učitele. Hodlá zacílit například na čerstvé absolventy pedagogických fakult.