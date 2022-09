Radnice v Karlovarském kraji chtějí klid, skupují problémové ubytovny

Takovou cestu zvolila například radnice v Aši, která chce získat do svého vlastnictví ubytovnu v Moravské ulici. Pokud ubytovnu koupí, zabije hned několik much jednou ranou. Z mapy zmizí nevzhledné přístavby historické budovy, z někdejší ubytovny se stanou byty, kterých je v Aši zoufalý nedostatek, a celá lokalita se promění a zklidní.

„V rámci boje proti obchodu s chudobou bychom chtěli ubytovnu získat do majetku města. Od majitele jsme dostali nabídku ke koupi za 18 milionů korun, kterou později snížil na 14 milionů. Ale i to je vysoká částka, o ceně budeme ještě jednat,“ informoval starosta Aše Dalibor Blažek.

Podle jeho slov by se budově z roku 1879 měla v první řadě vrátit původní podoba.

„Předchozí majitelé k ní přistavěli takové přílepky a různé přístavby, ty bychom chtěli zbourat. A co dál? Je několik možností. Buď tam vybudovat byty, nebo udělat základní vestavbu a nabídnout ten prostor lidem na dokončení svépomocí. Těch možností je několik, ale v každém případě to nebude levné. Proto teď musíme nejprve nechat udělat znalecké posudky, abychom měli představu o hodnotě té nemovitosti,“ popsal starosta. Podle předběžných odhadů by rekonstrukce domu měla stát kolem 18 milionů korun.

Z transakce nakonec sešlo

Podobný problém řešil v loňském roce i karlovarský magistrát. Radní zvažovali možnost odkoupit problémovou ubytovnu v Charkovské ulici v Tuhnicích. Majitel objektu jej původně městu nabídl za 75 milionů korun. Překotný vývoj na trhu s nemovitostmi ovšem celou transakci zhatil. Pro majitele ubytovny totiž bylo výhodnější ji opravit a byty následně prodat.

„Hodnota domu je nyní 120 milionů korun,“ vysvětlil změnu názoru loni na podzim Jiří Kalous, jednatel společnosti, které někdejší ubytovna patří.

Po rekonstrukci vzniklo v bývalé ubytovně 76 bytů, které majitel zájemcům odprodal do osobního vlastnictví. S tímto krokem prakticky ustaly stížnosti obyvatel sousedních domů. Okolí ubytovny přitom v minulosti patřilo zejména v letním období k nejproblémovějším lokalitám Karlových Varů.

„Nejvíce stížností jsme zaznamenali na chování omladiny. Tuhnice jsou lokalitou, kde žijí především starší lidé, a soužití s problémovými mladými tak pro ně nebylo jednoduché,“ naznačil jádro dřívějšího problému velitel městské policie Marcel Vlasák.

Úsilí se vyplatilo

Za 20 milionů korun koupilo město Sokolov několikapatrovou budovu v centru města. Prodával ji v červnu letošního roku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a město se obávalo, aby ji nezískal některý z takzvaných obchodníků s chudobou. Mohlo by zde totiž vzniknout další problémové místo, podobně jako v Nádražní ulici, ale tentokrát hned vedle Husových sadů a radnice.

„Jsme rádi, že se nám budovu podařilo od úřadu odkoupit. Stálo nás to velké úsilí a nespočet jednání, ale vyplatilo se. Nyní máme jistotu, že obchodníci s chudobou neudělají další kšeft, který by situaci ve městě ještě zhoršil. Město bylo připraveno jít i do aukce, ale navýšení ceny musejí odhlasovat vždy zastupitelé, takže jsme oproti ostatním v podobných případech trochu diskriminováni,“ komentovala situaci starostka Sokolova Renata Oulehlová.

„Nemáme žádnou povinnost, kterou ukládají například dotace. Město budovu koupilo za své peníze a máme čas dobře zvážit její využití. Nebude to za týden ani za měsíc, ale uděláme všechno pro to, abychom s ní naložili co nejlépe,“ doplnila Oulehlová.