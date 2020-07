Ašská ubytovna prokoukla, po rekonstrukci přibudou další byty pro mladé

Ačkoli jde o ubytovnu, objekt slouží k trvalému bydlení zejména místním obyvatelům, kteří se dostali do tíživé životní situace.



„Docela mne překvapilo, kolik lidí, zejména seniorů, zde trvale bydlí. A to i manželské dvojice. Přestože sociální zařízení je na chodbě, kuchyňka a prádelna je společná, tak se zřejmě mnohým více vyplatí bydlet na ubytovně než si držet byt a starat se o něj,“ řekl ašský starosta Dalibor Blažek.

Podle jeho slov zařízení po opravách splňuje veškeré standardy městské ubytovny. „Vyměnilo se zde prakticky vše, od kotelny, která byla uhelná a zamořovala široké okolí zplodinami, po sociální zařízení. Ve výčtu jsou také nové rozvody vody, opravy omítek stěn a stropů, nechybí ani bezpečnostní kamerový systém. Nová jsou okna i dveře, a to jak do objektu, tak do všech pokojů, kterých je zde sedmačtyřicet,“ upřesnil starosta Blažek.

V současnosti se dokončuje fasáda a oprava střechy. „Velmi nás překvapilo, že původní, snad ještě předválečná fasáda má nároží obložené režnými cihlami. Ty ale vzdorují povětrnostním vlivům, drží a neopadávají. My jsme byli na vážkách, zda budovu zateplit, a přijít tak o původní dekorační prvky, nebo fasádu jen opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že dosavadní vzhled budovy zachováme. Bude to pro nás rozhodně cennější i za tu cenu, že dům nebude zateplený. Nicméně je to stará kvalitní stavba se širokými zdmi, které mají samy o sobě dobré izolační vlastnosti,“ konstatoval Blažek.

Na fasádě, která bude dokončena do poloviny července, tak zůstala původní ozdobná nároží. Stavbaři také opravili balkony z průčelí a z boční strany. Došlo i na robustní oplocení, které už bylo zčásti povalené. Původní historický plot z kamenných kvádrů s výplněmi z dřevěných plotovek stál totiž ve svahu. Časem se začal naklánět, až spadl.

Město nechalo zřícenou část plotu ubourat. Pak bylo nutné se rozhodnout, zda chybějící část opravit podle původního vzoru, nebo levně, například jen pletivem. Vyhrála první varianta.

Dům včetně oplocení tak už za pár týdnů bude vypadat jako v dobách své největší slávy. Ubytovna je nyní plně obsazena, město zde má vyčleněné tři pokoje pro případ nenadálé krizové situace. Celý areál, který se skládá z ubytovny a vedlejšího objektu, patřil kdysi textilnímu podniku Tosta Aš.

V areálu se počítá s bydlením pro mladé

Město jej před nedávnem získalo od Karlovarského kraje za deset procent odhadní ceny, která činila 9 milionů korun. Muselo se však zavázat, že zbývajících devadesát procent proinvestuje, a zlepší tak technický stav obou budov.

„My jsme jeden blok, v němž je právě ubytovna, prodali za půl milionu korun naší servisní organizaci Tebyt. Ta začala s modernizací, do níž jsme společně investovali více než pět milionů korun, což je více než polovina naší povinnosti. Druhou část chceme přeměnit na bytový dům. Projekt je již hotový, v letošním rozpočtu jsme si na zakázku vyčlenili dvacet milionů korun. Tendr se měl uskutečnit na jaře, ale přišel koronavirus. A protože čekáme, že příjmy města se sníží, rozhodli jsme se stavbu přesunout na příští rok. Zhotovitele bychom však chtěli vybrat ještě letos na podzim,“ řekl starosta s tím, že projektová cena celé přestavby je 47 milionů.

V druhé části areálu by mělo vzniknout sedmadvacet bytových jednotek. Určeny budou zejména mladým. Právě nedostatek bytů je podle radnice tím, co mladším ročníkům v Aši nejvíce chybí.