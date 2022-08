Zvířata na statku trpěla. Najedli se jen koně, kteří z něj utekli

Podle sousedů problém trvá už několik let. Koně utíkali, toulali se po okolí a spásali pozemky, které majitelce nepatří. Docházelo také k úhynům. Všechna zvířata už jsou v náhradní péči.

„Jedná se o chov paní Lenky Spáčilové, registrujeme jej už asi deset let. Jde o zanedbanou a nesprávnou péči. Koně dlouhodobě utíkali a možná i díky tomu je aktuálně jejich výživový stav dobrý, protože se dostali ke krmení a k vodě v potoce. Jinak prostory chovu nejsou v dobrém stavu, je tam stavební suť, dráty, ve stájích z trámů trčely hřebíky. To všechno bylo pro ty koně nebezpečné. Ale je pravda, že do poslední kontroly jsme zranění nezaznamenali,“ popsala chov Mária Slepičková, ředitelka veterinární správy pro Karlovarský kraj.

„Teď už tam nějaké škrábance byly, u jedné klisny jsme viděli na bocích odřeniny, jedna měla neošetřenou zhnisanou ránu, u jednoho poníka pak byla ta zranění o něco větší. Zřejmě docházelo k soubojům hřebců, protože byli pohromadě hřebci s klisnami a velcí koně s poníky. Došlo i k tomu, že velký hřebec obtěžoval klisnu poníka. To se dít nesmí. Zvířata musejí být od sebe oddělena, což zde zajištěno nebylo,“ řekla ředitelka Slepičková.

Při poslední kontrole se rovněž ukázalo, že klisny s hříbaty, které byly zavřené na dvoře, neměly k dispozici vodu, ani krmení. „V té době už tam nebylo zelené stéblo. I potok se změnil v bahnitou louži nevhodnou k napájení. Rozhodli jsme proto o okamžitém odebrání a to i z důvodu, že majitelka zvířata řádně nezajistila a koně stále utíkali. Na místě byla odebrána i pětice pyrenejských horských psů. Jsou rovněž zanedbaní a i výživový stav je zde horší. Nejsou česaní, stříhaní. V letních vedrech museli s takto zanedbanou srstí velmi strádat,“ nastínila Slepičková.

Podle jejích slov došlo v minulosti k úhynům a chovatelka dostala pokutu za to, že odvoz zvířat okamžitě nezajistila. „Před časem uhynula jedna kobyla, ale ta už přišla ve špatném stavu a byla zde na dožití. Na jaře pak došlo k otravě hříběte, zřejmě se napáslo řepky a přes péči veterináře se jej nepodařilo zachránit. Kdyby však měla koně pořádně ustájené, tak by se k nevhodnému krmení nedostali. Je to její pochybení,“ doplnila Slepičková.

Chovatelka se snaží chov zrušit

Jak potvrdil policejní mluvčí Jakub Kopřiva, věc už pro podezření z týrání zvířat řeší policie. Podle mluvčí chebské radnice Simony Liptákové se problémy okolo chovu zabývá rovněž odbor životního prostředí Městského úřadu v Chebu.

„Chovatelka zvířata nezajistila a nedodržela obecné podmínky chovu. Má nárok na vrácení zvířat v případě, že podmínky upraví a nedostatky odstraní. Zatím je ale povinna hradit náklady na náhradní péči,“ upřesnila Slepičková s tím, že případné posouzení podmínek chovu před případným vrácením zvířat bude opět na veterinární správě.

Odebrání zvířat kvituje vedle lidí, kteří na problémy upozornili, také Stanislava Vozka Horáková, předsedkyně spolku Láska ke zvířatům. Domnívá se, že se s největší pravděpodobností jedná o množírnu zvířat s dobrým původem. Štěňata pyrenejských horských psů se totiž prodávají za desetitisíce.

„Konečně se něco začalo dít. Příšerné zázemí pro zvířata, zbořené výběhy, ze kterých koně neustále utíkali a ohrožovali místní obyvatele i dopravu, to všechno se zdálo až dosud krajské veterinární správě v pořádku. Své kdysi výstavní psí mazlíčky, které stále připouští, majitelka chová v bahně a přístřeškem jim je polozbořený vybydlený dům. Ke zvířatům často nepřijela i několik dní, aby jim dala vodu nebo krmení. Tady nejde o blaho zvířat, ale o byznys,“ je přesvědčená Stanislava Vozka Horáková.

Majitelka Lenka Spáčilová, kterou MF DNES zastihla na telefonu, se k případu nechtěla vůbec vyjadřovat. „Stejně to překroutíte. Pokud budu chtít něco vysvětlit, napíšu článek sama,“ řekla. Zmínila, že se už rok snaží zvířata z Křižovatky rozprodat a chov zrušit. „Takto se to alespoň uspíšilo,“ dodala.