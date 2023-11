Hřeben Krušných hor se dočká sítě útulen pro turisty, nové vznikají i na Ašsku

„Už máme hotový grafický návrh první z útulen. Vznikne u Adolfova nedaleko Telnice,“ uvedl Štěpán Javůrek, ředitel Destinační agentury Krušnohoří. Další potom podle něj vyroste u Kraslic. „Pro první stavby jsme zvolili krajní body Krušných hor. A postupně vzniknou další mezi nimi. Na první dvě útulny už máme milion korun ze soukromých zdrojů,“ vysvětlil Javůrek.

Jednotlivé útulny bude podle návrhu dělit přibližně 25 kilometrů. Vedle pevných staveb útulen bude součástí nocovišť i místo pro odpočinek či občerstvení. S podobným typem ubytování už mají zkušenosti na Ašsku. Jedna útulna přes dva roky funguje u Krásné. Zájem o přespání v dřevěné chatce stojící kousek od nejzápadnějšího cípu Česka, je obrovský.

Kdo dřív přijde...

„Po celou sezonu máme plno. Občas se stává, že v útulně přespává najednou i devět lidí,“ potvrdil krásenský starosta Luboš Pokorný. Podle jeho slov útulnu využívají turisté z celé republiky. Někteří se snaží pobyt dopředu zarezervovat. „Stává se, že nám lidé volají, že by na tři dny do útulny přijeli, že by tady chtěli vytvořit rezervaci. To my ale neposkytujeme,“ uvedl.

Podle Pokorného platí, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. „Princip je takový, že turista přijde, vyspí se a odejde,“ vysvětluje starosta. Stroze zařízený dřevěný příbytek slouží jen jako útočiště před deštěm, větrem a k nouzovému přespání, nikoli k delšímu pobytu. Po vzoru Krásné se nyní snaží propagovat turistický ruch na Ašsku i městská společnost Ašské lesy.

Nový prvek v krajině

Ta připravuje stavbu dvou útulen. Jednoduché dřevěné stavby umožní strávit noc v přírodě, nabídnou ale i útočiště v případě nepřízně počasí. „Ašské lesy spolu s městem Aš chystají materiál na dvě dřevostavby. Umístíme je citlivě do okolí, aby nepůsobily rušivě a poskytly možnost přespání,“ poznamenal Marian Rewczuk ze společnosti Ašské lesy.

Přístřešek bude vybaven jednoduchým stolem a širší lavicí, na které bude možné přespat. „Věřím, že se přírodní srubové stavby stanou prvkem, který budou pěší turisté v regionu rádi využívat,“ zmínil se Jiří Červenka, jednatel Ašských lesů.

Útulny mají být hotové do konce letošního roku. Poté budou umístěny na předem vytipovaná, atraktivní místa.

Chybí infrastruktura

Projekt útulen na hřebeni Krušných hor zapadá do strategie destinační agentury Krušnohoří rozvíjet v regionu udržitelný cestovní ruch. Její součástí je i budování potřebné infrastruktury. „Ta není taková, aby bez problémů mohla pojmout dnešní počet turistů. Navíc jsou v regionu lokality, které už nemají kapacity na to absorbovat další nápor turistů,“ konstatoval Štěpán Javůrek.

I když je rozvoj infrastruktury prioritně na státu, kraji a samotných obcích, ani destinační agentura se nechce vzdát naděje pomoci s jejím budováním. Ať už jen upozorňováním veřejných i soukromých institucí na nutnost infrastrukturu rozšířit, tak třeba propojováním měst a obcí s ministerstvem pro místní rozvoj tak, aby sídla mohla žádat o státní dotace.