Útulna na Ašsku rychle získala na popularitě, její vznik iniciovali sami turisté

„Jak začala sezona, máme plno. Občas se stává, že v útulně přespává najednou i devět lidí,“ potvrzuje Luboš Pokorný, starosta Krásné.

Podle něho útulnu využívají turisté z celé republiky. Někteří se snaží si pobyt v objektu dopředu zarezervovat. „Stává se, že lidé volají, že by třeba na tři dny do útulny přijeli, chtějí rezervaci. To my ale neposkytujeme. Kdo dřív přijde, ten tam je. Princip je ten, že turista přijde, vyspí se a odejde,“ říká starosta.

Jen stroze zařízený dřevěný příbytek slouží jako útočiště před deštěm, větrem či k nouzovému přespání. Není zde zavedena elektrika ani voda.

Uvnitř útulny je stůl, lavice a po žebříku přístupné patro, kde lze na vlastních karimatkách přespat. „Vedle dveří visí cedule s kontakty na majitele sousední nemovitosti, kde je možné vyzvednout klíč. A ráno jej tam zase vrátit,“ doplňuje Pokorný.

„Lidé, co se o útulnu starají, tam doplňují male občerstvení. Nějakou sušenku či pití. Člověk, který si něco vezme, vhodí peníze do kasičky. Vybudovali jsme otevřené ohniště a nový suchý záchod. Obnovujeme také blízký rybník. Lidé z útulny se tu budou moci vykoupat,“ dodal Pokorný.

Stezku doplňuje mobiliář i komiksy

Útulna se stala i jedním ze zastavení na stezce z Krásné. „Nyní na stezku doplňujeme mobiliář a další věci, abychom trasu zatraktivnili, aby turistům cesta k nejzápadnějšímu bodu rychleji ubíhala. Vybudovali jsme na ní čtyři zastavení. Každé z nich ozvláštní komiksové zpracování jedné z místních pověstí, které nedávno vyšly knižně,“ prozradil starosta.

Komiksy vytvořil ašský rodák Roland Havran, který se živí jako ilustrátor a grafik. Stojí například za skládačkami a vystřihovánkami v časopise ABC. Každému zastavení bude patřit jeden komiks, který bude tvořit nějakých šest obrázků.

Podle Pokorného se obrázky objeví přímo na předmětech, které mají k místu vztah. Například v dřevěné knize či na staré školní lavici, která vyrostla na místě, kde kdysi v Újezdě bývala školní budova. „To je taková historická připomínka té školy. Zastavení u rybníka zas zdobí vysoká lavice, jejíž jeden bok tvoří smírčí kříž. Váže se k pověsti, že na tomto místě byla zavražděná nevěsta,“ vysvětlil Pokorný.

Útulnu si vyprosili sami turisté

Další zastavení je otevřená kniha, jedno zastavení je na útulně. „Poslední odpočívadlo je na cestě od památníku obětem první světové války směrem k Mostu Evropy, který vede přes hraniční Újezdský potok. Je tam posezení u něhož je možné najít hrnce s pokladem. I ty se vztahují k jedné z místních pověstí,“ doplnil starosta Pokorný.

Útulna vznikla poblíž nejzápadnějšího bodu republiky. K myšlence na stavbu přivedli radnici v Krásné sami turisté. Do sešitku, který obec uložila v přístřešku přímo u nejzápadnějšího bodu republiky, často psali, že jim v někdejším hraničním pásmu chybí lepší zázemí a místo, kde by mohli přečkat nepřízeň počasí, případně složit hlavu.

Jednoduchá dřevěná stavba vyrostla na místě, kde dřív stály dva vybydlené paneláky. Obec oba domy zakoupila a s pomocí dotace je zbourala. Vybudování útulny pak bylo následným projektem. Včetně úprav okolí vyšla tehdy stavba dřevěného domku přibližně na čtvrt milionu korun.