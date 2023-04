Podhradí láká turisty na výhled ze staré věže a výlet po naučné stezce

„S ohledem na bezpečnost věž volně přístupná být nemůže, ale máme klíče a turisté si je půjčují. Na internetu i na cedulích v obci si přečtou, že klíč je možné si ve všedních dnech vyzvednout na obecním úřadu, o víkendech pak v hospodě nebo na zavolání přímo u mne,“ říká starostka Podhradí Kamila Červenková.

„Pokud je to větší skupina návštěvníků nebo třeba dětský tábor, tak s nimi také jdu, abych jim řekla něco z historie Podhradí. Přemýšlíme, jak výstup na věž a vyhlídku ještě zpestřit. Zatím ale nechci nic prozrazovat,“ dodává. V roce 2019 zpřístupněná věž je součástí hradního a zámeckého areálu rodu Zedwitzů. Do dnešních dnů se však z většiny budov dochovaly jen části zdí.

Historický areál není jen skanzen

Dominantu celého Podhradí protíná naučná stezka. Ke každému objektu, jehož zbytky zde stojí, patří tabule s popisem historie i dochovanými fotografiemi. „Lidé se dozví zajímavosti třeba o Horním a Dolním zámku, o kostele, o pivovaru. A ta věž, to je taková třešinka na dortu,“ směje se starostka.

Historický areál ale není jen skanzen. Místní lidé jej využívají k setkávání. Konají se tu oslavy, svatby a tradiční letní slavnosti. Také pro letošní rok jsou naplánovány na poslední prázdninovou sobotu. Promítá tu také každoročně letní kino.

V obci kdysi stály čtyři zámky

Na místě dnešního Podhradí se počátkem 13. století usadili páni z Neubergu. Sídlo si postavili na vysokém skalním ostrohu. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1288, kdy jej nakrátko císař propůjčil v léno pánům z Plavna. Do rukou Neubergů se ale hrad brzy vrátil. V jejich majetku zůstal až do roku 1395, kdy rod vymřel po meči. Poté jej získal jako dědictví šlechtický rod Zedtwitzů. Ten jej držel bez přestávky dalších 550 let.

V obci, která dříve nesla jméno právě Neuberg, stály v minulosti hned čtyři zámky. Dnes zbyly na místě jen ruiny a přes dvě desítky metrů vysoká věž. Ta je v současnosti nejstarší stavbou celého Ašska. Připomínku dávné historie obec před lety zpřístupnila jako rozhlednu. Její vrchol nabízí nezapomenutelný výhled do širokého okolí.